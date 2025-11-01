BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena COLORS je 0.0001175 USD. Sledujte aktualizace cen COLORS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLORS.

COLORS Cena (COLORS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COLORS na USD

$0.0001175
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny COLORS (COLORS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:27:56 (UTC+8)

Informace o ceně COLORS (COLORS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011637
Nejnižší za 24 h
$ 0.0001213
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011637
$ 0.0001213
$ 0.00034162
$ 0.00011488
-0.04%

-1.73%

-2.54%

-2.54%

Cena COLORS (COLORS) v reálném čase je $0.0001175. Za posledních 24 hodin se COLORS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011637 do maxima $ 0.0001213, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COLORS v historii je $ 0.00034162, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00011488.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COLORS se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -1.73% a za posledních 7 dní o -2.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu COLORS (COLORS)

$ 117.20K
--
$ 117.20K
998.34M
998,341,633.541354
Aktuální tržní kapitalizace COLORS je $ 117.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COLORS je 998.34M, přičemž celková zásoba je 998341633.541354. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 117.20K.

Historie cen v USD pro COLORS (COLORS)

Během dnešního dne byla změna ceny COLORS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny COLORS na USD  $ -0.0000439782.
Za posledních 60 dní byla změna ceny COLORS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny COLORS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.73%
30 dní$ -0.0000439782-37.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je COLORS (COLORS)

It's a community memecoin based on a colorful cat named colors , with two NFTs collection ( one full mint, second mint live ) and both NFTs collection can be stacked to earn $COLORS daily

We are building everyday on X and telegram in community

Inspired by doginal dog and many others building community, COLORS is born on X, discord, tg, and keep growing everyday in community, all the Networks are available on the website

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny COLORS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít COLORS (COLORS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva COLORS (COLORS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro COLORS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny COLORS!

COLORS na místní měny

Tokenomika pro COLORS (COLORS)

Pochopení tokenomiky COLORS (COLORS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COLORS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně COLORS (COLORS)

Jakou hodnotu má dnes COLORS (COLORS)?
Aktuální cena COLORS v USD je 0.0001175 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COLORS v USD?
Aktuální cena COLORS v USD je $ 0.0001175. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace COLORS?
Tržní kapitalizace COLORS je $ 117.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COLORS v oběhu?
Objem COLORS v oběhu je 998.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COLORS?
COLORS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00034162 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COLORS?
COLORS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00011488 USD.
Jaký je objem obchodování COLORS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COLORS je -- USD.
Dosáhne COLORS letos vyšší ceny?
COLORS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOLORS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se COLORS (COLORS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

