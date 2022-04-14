Tokenomika pro CMX Agent (CMX)
Informace o CMX Agent (CMX)
CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.
CMX Agent (CMX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CMX Agent (CMX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CMX Agent (CMX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CMX Agent (CMX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CMX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CMX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.