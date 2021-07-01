Tokenomika pro Cirus (CIRUS)
Informace o Cirus (CIRUS)
Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency.
Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps.
While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!
Cirus (CIRUS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cirus (CIRUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cirus (CIRUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cirus (CIRUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CIRUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CIRUS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
