Tokenomika pro Chainflip (FLIP)

Zjistěte klíčové informace o Chainflip (FLIP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chainflip (FLIP)

Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.

Oficiální webové stránky:
https://chainflip.io/
Bílá kniha:
https://chainflip.io/whitepaper.pdf

Chainflip (FLIP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chainflip (FLIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.97M
$ 26.97M$ 26.97M
Celkový objem:
$ 95.14M
$ 95.14M$ 95.14M
Objem v oběhu:
$ 63.93M
$ 63.93M$ 63.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 40.15M
$ 40.15M$ 40.15M
Historické maximum:
$ 9.48
$ 9.48$ 9.48
Historické minimum:
$ 0.30855
$ 0.30855$ 0.30855
Aktuální cena:
$ 0.422695
$ 0.422695$ 0.422695

Tokenomika Chainflip (FLIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chainflip (FLIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLIP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLIP!

Předpověď ceny FLIP

Chcete vědět, kam může FLIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.