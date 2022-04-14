Tokenomika pro cGHS (CGHS)

Tokenomika pro cGHS (CGHS)

Zjistěte klíčové informace o cGHS (CGHS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Oficiální webové stránky:
https://www.mento.org/
Bílá kniha:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper

cGHS (CGHS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro cGHS (CGHS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.10K
$ 52.10K
Celkový objem:
$ 551.49K
$ 551.49K
Objem v oběhu:
$ 551.49K
$ 551.49K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.10K
$ 52.10K
Historické maximum:
$ 0.099394
$ 0.099394
Historické minimum:
$ 0.063213
$ 0.063213
Aktuální cena:
$ 0.094481
$ 0.094481

Tokenomika cGHS (CGHS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro cGHS (CGHS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CGHS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CGHS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CGHS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGHS!

Předpověď ceny CGHS

Chcete vědět, kam může CGHS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGHS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.