Tokenomika pro CFGI (CFGI)

Zjistěte klíčové informace o CFGI (CFGI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CFGI (CFGI)

CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes.

The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers.

$CFGI is the native currency for the CFGI.io platform.

Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions.

Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.

Oficiální webové stránky:
https://cfgi.io/

CFGI (CFGI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CFGI (CFGI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.99M
$ 8.99M
Celkový objem:
$ 8.19B
$ 8.19B
Objem v oběhu:
$ 8.19B
$ 8.19B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.99M
$ 8.99M
Historické maximum:
$ 0.00177275
$ 0.00177275
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00109952
$ 0.00109952

Tokenomika CFGI (CFGI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CFGI (CFGI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CFGI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CFGI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CFGI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCFGI!

Předpověď ceny CFGI

Chcete vědět, kam může CFGI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CFGI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.