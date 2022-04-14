Tokenomika pro Cat Duck (CUCK)
Informace o Cat Duck (CUCK)
Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.
Cat Duck (CUCK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cat Duck (CUCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cat Duck (CUCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cat Duck (CUCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CUCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CUCK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CUCK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUCK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.