Tokenomika pro Camel Dad (CAMEL)

Zjistěte klíčové informace o Camel Dad (CAMEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Camel Dad (CAMEL)

Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert.

With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media.

He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace.

He’s the father figure every degen didn’t know they needed.

Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.

Oficiální webové stránky:
https://cameldad.com/

Camel Dad (CAMEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Camel Dad (CAMEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.65K
$ 20.65K$ 20.65K
Celkový objem:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
Objem v oběhu:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.65K
$ 20.65K$ 20.65K
Historické maximum:
$ 0.00154998
$ 0.00154998$ 0.00154998
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Camel Dad (CAMEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Camel Dad (CAMEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAMEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAMEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAMEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAMEL!

Předpověď ceny CAMEL

Chcete vědět, kam může CAMEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAMEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.