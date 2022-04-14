Tokenomika pro BWED (BWED)
Informace o BWED (BWED)
$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem.
Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events.
$BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.
BWED (BWED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BWED (BWED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BWED (BWED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BWED (BWED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BWED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BWED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.