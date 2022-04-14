Tokenomika pro BUGO (BUGO)
Informace o BUGO (BUGO)
BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.
BUGO (BUGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BUGO (BUGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BUGO (BUGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BUGO (BUGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BUGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BUGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BUGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBUGO!
Předpověď ceny BUGO
Chcete vědět, kam může BUGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BUGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.