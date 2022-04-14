Tokenomika pro Bsop (BSOP)
Informace o Bsop (BSOP)
Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch!
BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.
Bsop (BSOP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bsop (BSOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bsop (BSOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bsop (BSOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BSOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BSOP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BSOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBSOP!
Předpověď ceny BSOP
Chcete vědět, kam může BSOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BSOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.