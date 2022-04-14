Tokenomika pro Bsop (BSOP)

Zjistěte klíčové informace o Bsop (BSOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bsop (BSOP)

Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch!

BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.

https://bisop.tech/

Bsop (BSOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bsop (BSOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 106.79K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 106.79K
Historické maximum:
$ 0.00281167
Historické minimum:
$ 0.0000952
Aktuální cena:
$ 0.0001071
Tokenomika Bsop (BSOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bsop (BSOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BSOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BSOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BSOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBSOP!

Předpověď ceny BSOP

Chcete vědět, kam může BSOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BSOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.