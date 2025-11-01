BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Brettwu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BRETTWU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRETTWU.

Více informací o BRETTWU

Informace o ceně BRETTWU

Co je to BRETTWU

Oficiální webové stránky BRETTWU

Tokenomika pro BRETTWU

Předpověď cen BRETTWU

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Brettwu

Brettwu Cena (BRETTWU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRETTWU na USD

--
----
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Brettwu (BRETTWU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:05 (UTC+8)

Informace o ceně Brettwu (BRETTWU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.34%

-17.92%

-17.92%

Cena Brettwu (BRETTWU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BRETTWU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRETTWU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRETTWU se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o -0.34% a za posledních 7 dní o -17.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Brettwu (BRETTWU)

$ 196.93K
$ 196.93K$ 196.93K

--
----

$ 196.93K
$ 196.93K$ 196.93K

413.57T
413.57T 413.57T

413,570,833,756,849.44
413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Aktuální tržní kapitalizace Brettwu je $ 196.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRETTWU je 413.57T, přičemž celková zásoba je 413570833756849.44. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 196.93K.

Historie cen v USD pro Brettwu (BRETTWU)

Během dnešního dne byla změna ceny Brettwu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Brettwu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Brettwu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Brettwu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.34%
30 dní$ 0-34.70%
60 dní$ 0-56.17%
90 dní$ 0--

Co je Brettwu (BRETTWU)

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Brettwu (BRETTWU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Brettwu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Brettwu (BRETTWU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Brettwu (BRETTWU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Brettwu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Brettwu!

BRETTWU na místní měny

Tokenomika pro Brettwu (BRETTWU)

Pochopení tokenomiky Brettwu (BRETTWU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRETTWU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Brettwu (BRETTWU)

Jakou hodnotu má dnes Brettwu (BRETTWU)?
Aktuální cena BRETTWU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRETTWU v USD?
Aktuální cena BRETTWU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Brettwu?
Tržní kapitalizace BRETTWU je $ 196.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRETTWU v oběhu?
Objem BRETTWU v oběhu je 413.57T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRETTWU?
BRETTWU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRETTWU?
BRETTWU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BRETTWU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRETTWU je -- USD.
Dosáhne BRETTWU letos vyšší ceny?
BRETTWU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRETTWU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:05 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

