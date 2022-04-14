Tokenomika pro Boblles (BOBLS)

Zjistěte klíčové informace o Boblles (BOBLS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Boblles (BOBLS)

BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.

Oficiální webové stránky:
https://boblles.io/

Boblles (BOBLS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Boblles (BOBLS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 159.49K
$ 159.49K$ 159.49K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 159.49K
$ 159.49K$ 159.49K
Historické maximum:
$ 0.01809881
$ 0.01809881$ 0.01809881
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00015971
$ 0.00015971$ 0.00015971

Tokenomika Boblles (BOBLS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Boblles (BOBLS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOBLS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOBLS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOBLS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOBLS!

Předpověď ceny BOBLS

Chcete vědět, kam může BOBLS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOBLS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

