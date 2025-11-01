BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BOB je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BITCOIN BOB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BITCOIN BOB.Dnešní aktuální cena BOB je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BITCOIN BOB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BITCOIN BOB.

Více informací o BITCOIN BOB

Informace o ceně BITCOIN BOB

Co je to BITCOIN BOB

Oficiální webové stránky BITCOIN BOB

Tokenomika pro BITCOIN BOB

Předpověď cen BITCOIN BOB

BOB Cena (BITCOIN BOB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BITCOIN BOB na USD

--
----
+1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BOB (BITCOIN BOB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:58 (UTC+8)

Informace o ceně BOB (BITCOIN BOB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+1.60%

+33.05%

+33.05%

Cena BOB (BITCOIN BOB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BITCOIN BOB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BITCOIN BOB v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BITCOIN BOB se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +1.60% a za posledních 7 dní o +33.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BOB (BITCOIN BOB)

$ 651.06K
$ 651.06K$ 651.06K

--
----

$ 651.06K
$ 651.06K$ 651.06K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BOB je $ 651.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BITCOIN BOB je 21.00T, přičemž celková zásoba je 21000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 651.06K.

Historie cen v USD pro BOB (BITCOIN BOB)

Během dnešního dne byla změna ceny BOB na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BOB na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BOB na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BOB na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.60%
30 dní$ 0+106.15%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BOB (BITCOIN BOB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BOB (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BOB (BITCOIN BOB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BOB (BITCOIN BOB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BOB.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BOB!

BITCOIN BOB na místní měny

Tokenomika pro BOB (BITCOIN BOB)

Pochopení tokenomiky BOB (BITCOIN BOB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BITCOIN BOB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BOB (BITCOIN BOB)

Jakou hodnotu má dnes BOB (BITCOIN BOB)?
Aktuální cena BITCOIN BOB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BITCOIN BOB v USD?
Aktuální cena BITCOIN BOB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BOB?
Tržní kapitalizace BITCOIN BOB je $ 651.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BITCOIN BOB v oběhu?
Objem BITCOIN BOB v oběhu je 21.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BITCOIN BOB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BITCOIN BOB je -- USD.
Dosáhne BITCOIN BOB letos vyšší ceny?
BITCOIN BOB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBITCOIN BOB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BOB (BITCOIN BOB)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

