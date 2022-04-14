Tokenomika pro BLOX (BLOX)
Informace o BLOX (BLOX)
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency.
Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies.
BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility.
Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency.
In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security.
Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential.
Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
BLOX (BLOX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BLOX (BLOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BLOX (BLOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BLOX (BLOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BLOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BLOX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BLOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLOX!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.