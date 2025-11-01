BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BlockMind je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BMIND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BMIND.

BlockMind Cena (BMIND)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BMIND na USD

--
----
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BlockMind (BMIND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:50 (UTC+8)

Informace o ceně BlockMind (BMIND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-1.24%

-5.13%

-5.13%

Cena BlockMind (BMIND) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BMIND obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BMIND v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BMIND se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -1.24% a za posledních 7 dní o -5.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BlockMind (BMIND)

$ 491.22K
$ 491.22K$ 491.22K

--
----

$ 491.22K
$ 491.22K$ 491.22K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BlockMind je $ 491.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BMIND je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 491.22K.

Historie cen v USD pro BlockMind (BMIND)

Během dnešního dne byla změna ceny BlockMind na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BlockMind na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BlockMind na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BlockMind na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.24%
30 dní$ 0-14.20%
60 dní$ 0+14.40%
90 dní$ 0--

Co je BlockMind (BMIND)

No description provided

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BlockMind (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BlockMind (BMIND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BlockMind (BMIND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BlockMind.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BlockMind!

BMIND na místní měny

Tokenomika pro BlockMind (BMIND)

Pochopení tokenomiky BlockMind (BMIND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BMIND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BlockMind (BMIND)

Jakou hodnotu má dnes BlockMind (BMIND)?
Aktuální cena BMIND v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BMIND v USD?
Aktuální cena BMIND v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BlockMind?
Tržní kapitalizace BMIND je $ 491.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BMIND v oběhu?
Objem BMIND v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BMIND?
BMIND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BMIND?
BMIND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BMIND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BMIND je -- USD.
Dosáhne BMIND letos vyšší ceny?
BMIND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBMIND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BlockMind (BMIND)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

