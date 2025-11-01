BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 0G je 1.083 USD. Sledujte aktualizace cen 0G v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 0G.Dnešní aktuální cena 0G je 1.083 USD. Sledujte aktualizace cen 0G v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 0G.

Více informací o 0G

Informace o ceně 0G

Co je to 0G

Bílá kniha pro 0G

Oficiální webové stránky 0G

Tokenomika pro 0G

Předpověď cen 0G

Historie 0G

Průvodce nákupem (0G)

Převodník 0G na fiat měnu

0G Spot

0G USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 0G

Kurz 0G(0G)

Aktuální cena 1 0G na USD

$1.084
$1.084$1.084
-5.32%1D
USD
Graf aktuální ceny 0G (0G)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:18:13 (UTC+8)

Informace o ceně 0G (0G) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
Nejnižší za 24 h
$ 1.192
$ 1.192$ 1.192
Nejvyšší za 24 h

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.192
$ 1.192$ 1.192

--
----

--
----

0.00%

-5.31%

-37.80%

-37.80%

Cena 0G (0G) v reálném čase je $ 1.083. Za posledních 24 hodin se 0G obchodoval v rozmezí od minima $ 1.062 do maxima $ 1.192, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 0G v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 0G se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -5.31% a za posledních 7 dní o -37.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 0G (0G)

--
----

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

Aktuální tržní kapitalizace 0G je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 3.87M. Objem v oběhu 0G je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.08B.

Historie cen v USD pro 0G (0G)

Sledujte změny cen 0G pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.06091-5.31%
30 dní$ -1.633-60.13%
60 dní$ +0.333+44.40%
90 dní$ +0.333+44.40%
Změna ceny 0G dnes

Dnes zaznamenal 0G změnu o $ -0.06091 (-5.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny 0G za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -1.633 (-60.13%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny 0G za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 0G ke změně o $ +0.333 (+44.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny 0G za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.333 (+44.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům 0G (0G)?

Podívejte se na stránku Historie cen 0G.

Co je 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich 0G investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 0Ga zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o 0G na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na 0G a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny 0G (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 0G (0G) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 0G (0G) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 0G.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 0G!

Tokenomika pro 0G (0G)

Pochopení tokenomiky 0G (0G) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 0G hned teď!

Jak nakupovat 0G (0G)

Snažíte se zjistit, jak koupit 0G? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit 0G podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

0G na místní měny

1 0G(0G) na VND
28,499.145
1 0G(0G) na AUD
A$1.64616
1 0G(0G) na GBP
0.82308
1 0G(0G) na EUR
0.93138
1 0G(0G) na USD
$1.083
1 0G(0G) na MYR
RM4.53777
1 0G(0G) na TRY
45.51849
1 0G(0G) na JPY
¥165.699
1 0G(0G) na ARS
ARS$1,558.26372
1 0G(0G) na RUB
87.06237
1 0G(0G) na INR
96.21372
1 0G(0G) na IDR
Rp18,049.99278
1 0G(0G) na PHP
63.56127
1 0G(0G) na EGP
￡E.50.95515
1 0G(0G) na BRL
R$5.81571
1 0G(0G) na CAD
C$1.5162
1 0G(0G) na BDT
132.47256
1 0G(0G) na NGN
1,567.28511
1 0G(0G) na COP
$4,165.38045
1 0G(0G) na ZAR
R.18.79005
1 0G(0G) na UAH
45.43185
1 0G(0G) na TZS
T.Sh.2,667.48315
1 0G(0G) na VES
Bs239.343
1 0G(0G) na CLP
$1,020.186
1 0G(0G) na PKR
Rs304.20387
1 0G(0G) na KZT
573.92502
1 0G(0G) na THB
฿34.89426
1 0G(0G) na TWD
NT$33.34557
1 0G(0G) na AED
د.إ3.97461
1 0G(0G) na CHF
Fr0.8664
1 0G(0G) na HKD
HK$8.41491
1 0G(0G) na AMD
֏414.4641
1 0G(0G) na MAD
.د.م10.01775
1 0G(0G) na MXN
$20.10048
1 0G(0G) na SAR
ريال4.06125
1 0G(0G) na ETB
Br167.02026
1 0G(0G) na KES
KSh139.91277
1 0G(0G) na JOD
د.أ0.767847
1 0G(0G) na PLN
3.98544
1 0G(0G) na RON
лв4.77603
1 0G(0G) na SEK
kr10.26684
1 0G(0G) na BGN
лв1.83027
1 0G(0G) na HUF
Ft364.39701
1 0G(0G) na CZK
22.84047
1 0G(0G) na KWD
د.ك0.331398
1 0G(0G) na ILS
3.51975
1 0G(0G) na BOB
Bs7.48353
1 0G(0G) na AZN
1.8411
1 0G(0G) na TJS
SM9.97443
1 0G(0G) na GEL
2.93493
1 0G(0G) na AOA
Kz992.66697
1 0G(0G) na BHD
.د.ب0.407208
1 0G(0G) na BMD
$1.083
1 0G(0G) na DKK
kr7.00701
1 0G(0G) na HNL
L28.50456
1 0G(0G) na MUR
49.53642
1 0G(0G) na NAD
$18.71424
1 0G(0G) na NOK
kr10.95996
1 0G(0G) na NZD
$1.88442
1 0G(0G) na PAB
B/.1.083
1 0G(0G) na PGK
K4.55943
1 0G(0G) na QAR
ر.ق3.94212
1 0G(0G) na RSD
дин.110.01114
1 0G(0G) na UZS
soʻm13,048.18977
1 0G(0G) na ALL
L90.76623
1 0G(0G) na ANG
ƒ1.93857
1 0G(0G) na AWG
ƒ1.93857
1 0G(0G) na BBD
$2.166
1 0G(0G) na BAM
KM1.81944
1 0G(0G) na BIF
Fr3,203.514
1 0G(0G) na BND
$1.4079
1 0G(0G) na BSD
$1.083
1 0G(0G) na JMD
$173.99478
1 0G(0G) na KHR
4,349.39298
1 0G(0G) na KMF
Fr461.358
1 0G(0G) na LAK
23,543.47779
1 0G(0G) na LKR
රු330.07674
1 0G(0G) na MDL
L18.3027
1 0G(0G) na MGA
Ar4,878.3735
1 0G(0G) na MOP
P8.67483
1 0G(0G) na MVR
16.5699
1 0G(0G) na MWK
MK1,880.20713
1 0G(0G) na MZN
MT69.2037
1 0G(0G) na NPR
रु153.76434
1 0G(0G) na PYG
7,680.636
1 0G(0G) na RWF
Fr1,573.599
1 0G(0G) na SBD
$8.91309
1 0G(0G) na SCR
14.79378
1 0G(0G) na SRD
$41.6955
1 0G(0G) na SVC
$9.47625
1 0G(0G) na SZL
L18.79005
1 0G(0G) na TMT
m3.7905
1 0G(0G) na TND
د.ت3.180771
1 0G(0G) na TTD
$7.33191
1 0G(0G) na UGX
Sh3,773.172
1 0G(0G) na XAF
Fr611.895
1 0G(0G) na XCD
$2.9241
1 0G(0G) na XOF
Fr611.895
1 0G(0G) na XPF
Fr110.466
1 0G(0G) na BWP
P14.55552
1 0G(0G) na BZD
$2.17683
1 0G(0G) na CVE
$103.41567
1 0G(0G) na DJF
Fr191.691
1 0G(0G) na DOP
$69.40947
1 0G(0G) na DZD
د.ج140.76834
1 0G(0G) na FJD
$2.44758
1 0G(0G) na GNF
Fr9,416.685
1 0G(0G) na GTQ
Q8.30661
1 0G(0G) na GYD
$226.80186
1 0G(0G) na ISK
kr135.375

Zdroj 0G

Pokud chcete se podrobněji seznámit s 0G, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka 0G
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 0G

Jakou hodnotu má dnes 0G (0G)?
Aktuální cena 0G v USD je 1.083 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 0G v USD?
Aktuální cena 0G v USD je $ 1.083. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 0G?
Tržní kapitalizace 0G je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 0G v oběhu?
Objem 0G v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 0G?
0G dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 0G?
0G dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování 0G?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 0G je $ 3.87M USD.
Dosáhne 0G letos vyšší ceny?
0G může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen0G, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:18:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 0G (0G)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod 0G na USD

Částka

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1.083 USD

Obchodujte 0G

0G/USDC
$1.082
$1.082$1.082
-5.58%
0G/USDT
$1.084
$1.084$1.084
-5.24%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,192.38
$110,192.38$110,192.38

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.76
$3,863.76$3,863.76

+0.07%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02456
$0.02456$0.02456

-23.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.76
$3,863.76$3,863.76

+0.07%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,192.38
$110,192.38$110,192.38

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

-0.62%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.74
$1,087.74$1,087.74

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000452
$0.000452$0.000452

+126.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0031139
$0.0031139$0.0031139

+58.71%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20765
$0.20765$0.20765

+49.18%