Tokenomika pro BlockchainSpace (GUILD)

Zjistěte klíčové informace o BlockchainSpace (GUILD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between.

Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth.

$GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace.

Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

Oficiální webové stránky:
https://www.blockchainspace.asia/

BlockchainSpace (GUILD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BlockchainSpace (GUILD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.15M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 455.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.10M
Historické maximum:
$ 1.79
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00907583
Tokenomika BlockchainSpace (GUILD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BlockchainSpace (GUILD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUILD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUILD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUILD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUILD!

Předpověď ceny GUILD

Chcete vědět, kam může GUILD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GUILD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.