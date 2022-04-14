Tokenomika pro BlockCDN (BCDN)
Informace o BlockCDN (BCDN)
BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.
BlockCDN (BCDN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BlockCDN (BCDN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BlockCDN (BCDN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BlockCDN (BCDN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BCDN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BCDN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BCDN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBCDN!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.