Dnešní aktuální cena blai je 0.00129301 USD. Sledujte aktualizace cen BLAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLAI.

Více informací o BLAI

Informace o ceně BLAI

Co je to BLAI

Oficiální webové stránky BLAI

Tokenomika pro BLAI

Předpověď cen BLAI

blai Cena (BLAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BLAI na USD

$0.00129311
+4.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny blai (BLAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:07 (UTC+8)

Informace o ceně blai (BLAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00123407
Nejnižší za 24 h
$ 0.0013372
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00123407
$ 0.0013372
$ 0.01077165
$ 0.00076277
+0.21%

+4.03%

-2.52%

-2.52%

Cena blai (BLAI) v reálném čase je $0.00129301. Za posledních 24 hodin se BLAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00123407 do maxima $ 0.0013372, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLAI v historii je $ 0.01077165, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00076277.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLAI se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o +4.03% a za posledních 7 dní o -2.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu blai (BLAI)

$ 1.00M
--
$ 1.29M
775.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace blai je $ 1.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLAI je 775.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.29M.

Historie cen v USD pro blai (BLAI)

Během dnešního dne byla změna ceny blai na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny blai na USD  $ -0.0007878105.
Za posledních 60 dní byla změna ceny blai na USD  $ -0.0009037069.
Za posledních 90 dní byla změna ceny blai na USD  $ +0.000280703979271078.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.03%
30 dní$ -0.0007878105-60.92%
60 dní$ -0.0009037069-69.89%
90 dní$ +0.000280703979271078+27.73%

Co je blai (BLAI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny blai (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít blai (BLAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva blai (BLAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro blai.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny blai!

BLAI na místní měny

Tokenomika pro blai (BLAI)

Pochopení tokenomiky blai (BLAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně blai (BLAI)

Jakou hodnotu má dnes blai (BLAI)?
Aktuální cena BLAI v USD je 0.00129301 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLAI v USD?
Aktuální cena BLAI v USD je $ 0.00129301. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace blai?
Tržní kapitalizace BLAI je $ 1.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLAI v oběhu?
Objem BLAI v oběhu je 775.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLAI?
BLAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01077165 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLAI?
BLAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00076277 USD.
Jaký je objem obchodování BLAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLAI je -- USD.
Dosáhne BLAI letos vyšší ceny?
BLAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se blai (BLAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

