Tokenomika pro Black Devil (ANGLERFISH)

Zjistěte klíčové informace o Black Devil (ANGLERFISH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Black Devil (ANGLERFISH)

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

Oficiální webové stránky:
https://anglerfishsol.com/

Black Devil (ANGLERFISH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Black Devil (ANGLERFISH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 104.58K
$ 104.58K
Celkový objem:
$ 999.32M
$ 999.32M
Objem v oběhu:
$ 999.32M
$ 999.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 104.58K
$ 104.58K
Historické maximum:
$ 0.00936291
$ 0.00936291
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010521
$ 0.00010521

Tokenomika Black Devil (ANGLERFISH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Black Devil (ANGLERFISH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANGLERFISH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANGLERFISH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANGLERFISH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANGLERFISH!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.