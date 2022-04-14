Tokenomika pro bitdog (BITDOG)

Tokenomika pro bitdog (BITDOG)

Zjistěte klíčové informace o bitdog (BITDOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o bitdog (BITDOG)

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419

Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog.

Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

Oficiální webové stránky:
https://www.bitdogsolana.xyz

bitdog (BITDOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro bitdog (BITDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.95K
$ 16.95K$ 16.95K
Celkový objem:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
Objem v oběhu:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.95K
$ 16.95K$ 16.95K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika bitdog (BITDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro bitdog (BITDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BITDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BITDOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BITDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBITDOG!

Předpověď ceny BITDOG

Chcete vědět, kam může BITDOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BITDOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.