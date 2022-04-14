Tokenomika pro Bitcoin Gold (BTG)
Informace o Bitcoin Gold (BTG)
Bitcoin Gold hopes to change the paradigm around mining on the Bitcoin blockchain. According to the founders, the Bitcoin blockchain has become too centralized. Large companies with huge banks of mining computers now mine the vast majority of Bitcoin. For the founders of Bitcoin Gold, having large companies control the Bitcoin network defeats the purpose of a decentralized ledger and peer-to-peer currencies. In response, they’ve initialized the Bitcoin Gold project. It’s an alternate fork of the Bitcoin blockchain that implements changes that make mining more equitable.
The goal of Bitcoin Gold is to create a network where anyone can become a miner with only basic hardware. As a result, Bitcoin Gold mining would be spread among many miners, instead of a few large companies.There have several features such as decentralization. Bitcoin Gold decentralizes mining by adopting a PoW algorithm, Equihash-BTG, which cannot be run on the specialty equipment used for Bitcoin mining (ASIC miners.) This gives ordinary users a fair opportunity to mine with common GPUs. Besides, there have fair distribution. Hard forking Bitcoin’s blockchain fairly and efficiently distributes 16.5 million BTG immediately to people all over the world who have interest in cryptos.
Other methods, such as creating coins with a new genesis block, concentrate ownership within a small group. There also have a replay protection. To ensure the safety of the Bitcoin ecosystem, Bitcoin Gold has implemented full replay protection and unique wallet addresses, essential features that protect users and their coins from several kinds of accidents and malicious threats. Most new mineable cryptocurrencies involve ASIC-resistant hashing algorithms, and it’s becoming something of an industry standard to promote decentralization. In that respect, Bitcoin Gold holds a lot to be excited about. At its core, it’s about transitioning the Bitcoin network to more decentralized mining.
However, as we saw above, there’s not much evidence that the current Bitcoin mining system is broken. There have been some small complaints, and it’s not ideal that the network is so centralized. Nevertheless, miners on Bitcoin have a lot to lose if they wield their power too aggressively. There are also new entrants to the Bitcoin mining community that are decentralizing control from a few key ASIC farms. The general consensus from Bitcoin experts is there’s not enough new in Bitcoin Gold to warrant an independent investment. While it certainly doesn’t hurt to hold onto your free BTG that you receive as a result of the fork (if you owned Bitcoin before Oct 24), wait until the dust settles before deciding whether to buy more."
Bitcoin Gold (BTG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin Gold (BTG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bitcoin Gold (BTG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bitcoin Gold (BTG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BTG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BTG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BTG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTG!
Předpověď ceny BTG
Chcete vědět, kam může BTG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.