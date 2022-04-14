Tokenomika pro Bink AI (BINK)
Informace o Bink AI (BINK)
Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.
Bink AI (BINK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bink AI (BINK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bink AI (BINK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bink AI (BINK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BINK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BINK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BINK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBINK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.