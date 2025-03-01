Tokenomika pro BIGFACTS (BIGFACTS)

Tokenomika pro BIGFACTS (BIGFACTS)

Zjistěte klíčové informace o BIGFACTS (BIGFACTS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

Oficiální webové stránky:
https://bigfacts.io/
Bílá kniha:
https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf

Tržní kapitalizace: $ 1.93M
$ 1.93M

Celkový objem:
$ 500.00M

Objem v oběhu:
$ 462.05M

FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 2.09M
$ 2.09M

Historické maximum:
$ 0.00718208

Historické minimum: $ 0
$ 0

Aktuální cena:
$ 0.00416378


Tokenomika BIGFACTS (BIGFACTS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BIGFACTS (BIGFACTS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BIGFACTS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BIGFACTS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.