Tokenomika pro bicho (BICHO)

Zjistěte klíčové informace o bicho (BICHO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o bicho (BICHO)

Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!

Oficiální webové stránky:
https://bichothedog.xyz

bicho (BICHO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro bicho (BICHO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.47K
$ 32.47K
Celkový objem:
$ 515.58M
$ 515.58M
Objem v oběhu:
$ 515.58M
$ 515.58M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.47K
$ 32.47K
Historické maximum:
$ 0.00542787
$ 0.00542787
Historické minimum:
$ 0.00003363
$ 0.00003363
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika bicho (BICHO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro bicho (BICHO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BICHO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BICHO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BICHO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBICHO!

Předpověď ceny BICHO

Chcete vědět, kam může BICHO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BICHO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.