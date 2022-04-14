Tokenomika pro BeramoniumCoin (BERAMO)

Zjistěte klíčové informace o BeramoniumCoin (BERAMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BeramoniumCoin (BERAMO)

Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain.

The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem.

Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory.

$BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics.

Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.

Oficiální webové stránky:
https://beramonium.io/
Bílá kniha:
https://beramonium.io/tokenomics

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BeramoniumCoin (BERAMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 102.09K
Celkový objem:
$ 966.30M
Objem v oběhu:
$ 426.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 231.13K
Historické maximum:
$ 0.00635425
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00023919
Tokenomika BeramoniumCoin (BERAMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BeramoniumCoin (BERAMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BERAMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BERAMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.