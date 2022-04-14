Tokenomika pro BeramoniumCoin (BERAMO)
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain.
The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem.
Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory.
$BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics.
Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
Tokenomika BeramoniumCoin (BERAMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BeramoniumCoin (BERAMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BERAMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BERAMO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
