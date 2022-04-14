Tokenomika pro BEMU (BEMU)
Informace o BEMU (BEMU)
Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.
BEMU (BEMU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BEMU (BEMU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BEMU (BEMU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BEMU (BEMU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BEMU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BEMU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
