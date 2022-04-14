Tokenomika pro Bear Champ (BCHAMP)
Informace o Bear Champ (BCHAMP)
JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.
Bear Champ (BCHAMP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bear Champ (BCHAMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bear Champ (BCHAMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bear Champ (BCHAMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BCHAMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BCHAMP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BCHAMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBCHAMP!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.