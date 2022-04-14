Tokenomika pro Bear Bull (BRB)

Zjistěte klíčové informace o Bear Bull (BRB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

https://bearbull.lol/
https://bearbull.lol/

Bear Bull (BRB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bear Bull (BRB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 496.15K
$ 496.15K$ 496.15K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 496.15K
$ 496.15K$ 496.15K
Historické maximum:
$ 0.01811855
$ 0.01811855$ 0.01811855
Historické minimum:
$ 0.00387777
$ 0.00387777$ 0.00387777
Aktuální cena:
$ 0.00505256
$ 0.00505256$ 0.00505256

Tokenomika Bear Bull (BRB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bear Bull (BRB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRB!

Předpověď ceny BRB

Chcete vědět, kam může BRB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

