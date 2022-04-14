Tokenomika pro Based Lambow (LAMBOW)

Zjistěte klíčové informace o Based Lambow (LAMBOW), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Based Lambow (LAMBOW)

LAMBOW is a culture coin for long-term builders.

It’s not just a meme — it’s a filter.

LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction.

There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays.

Just one question: Will you still be here when it matters?

If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.

Oficiální webové stránky:
https://lambow.xyz

Based Lambow (LAMBOW): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Based Lambow (LAMBOW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 35.74K
$ 35.74K$ 35.74K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.74K
$ 35.74K$ 35.74K
Historické maximum:
$ 0.00244486
$ 0.00244486$ 0.00244486
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Based Lambow (LAMBOW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Based Lambow (LAMBOW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LAMBOW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LAMBOW, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LAMBOW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLAMBOW!

Předpověď ceny LAMBOW

Chcete vědět, kam může LAMBOW zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LAMBOW kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.