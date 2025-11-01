BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Band je 0.518199 USD. Sledujte aktualizace cen BAND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAND.Dnešní aktuální cena Band je 0.518199 USD. Sledujte aktualizace cen BAND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAND.

Logo Band

Band Cena (BAND)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BAND na USD

$0.518248
+4.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Band (BAND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:51 (UTC+8)

Informace o ceně Band (BAND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.493915
Nejnižší za 24 h
$ 0.51755
Nejvyšší za 24 h

$ 0.493915
$ 0.51755
$ 22.83
$ 0.203625
+0.95%

+4.03%

-3.38%

-3.38%

Cena Band (BAND) v reálném čase je $0.518199. Za posledních 24 hodin se BAND obchodoval v rozmezí od minima $ 0.493915 do maxima $ 0.51755, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAND v historii je $ 22.83, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.203625.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAND se za poslední hodinu změnila o +0.95%, za 24 hodin o +4.03% a za posledních 7 dní o -3.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Band (BAND)

$ 86.50M
--
$ 86.82M
166.90M
167,523,024.908804
Aktuální tržní kapitalizace Band je $ 86.50M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BAND je 166.90M, přičemž celková zásoba je 167523024.908804. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 86.82M.

Historie cen v USD pro Band (BAND)

Během dnešního dne byla změna ceny Band na USD  $ +0.02009403.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Band na USD  $ -0.1303841540.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Band na USD  $ -0.1682040271.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Band na USD  $ -0.1091087048355404.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02009403+4.03%
30 dní$ -0.1303841540-25.16%
60 dní$ -0.1682040271-32.45%
90 dní$ -0.1091087048355404-17.39%

Co je Band (BAND)

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Band (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Band (BAND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Band (BAND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Band.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Band!

BAND na místní měny

Tokenomika pro Band (BAND)

Pochopení tokenomiky Band (BAND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Band (BAND)

Jakou hodnotu má dnes Band (BAND)?
Aktuální cena BAND v USD je 0.518199 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAND v USD?
Aktuální cena BAND v USD je $ 0.518199. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Band?
Tržní kapitalizace BAND je $ 86.50M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAND v oběhu?
Objem BAND v oběhu je 166.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAND?
BAND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 22.83 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAND?
BAND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.203625 USD.
Jaký je objem obchodování BAND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAND je -- USD.
Dosáhne BAND letos vyšší ceny?
BAND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Band (BAND)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

