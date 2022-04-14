Tokenomika pro AXI (AXI)
Informace o AXI (AXI)
I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle?
The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy.
AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve.
Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.
AXI (AXI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AXI (AXI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AXI (AXI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AXI (AXI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AXI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AXI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AXI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAXI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.