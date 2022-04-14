Tokenomika pro Avatly (AVATLY)
Informace o Avatly (AVATLY)
THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.
Avatly (AVATLY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Avatly (AVATLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Avatly (AVATLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Avatly (AVATLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AVATLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AVATLY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AVATLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAVATLY!
Předpověď ceny AVATLY
Chcete vědět, kam může AVATLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AVATLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.