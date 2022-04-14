Tokenomika pro Autonomous Secure Dollar (USSD)

Zjistěte klíčové informace o Autonomous Secure Dollar (USSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Oficiální webové stránky:
https://www.ussd.ai/
Bílá kniha:
https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Autonomous Secure Dollar (USSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 72.15K
Celkový objem:
$ 71.93K
Objem v oběhu:
$ 71.93K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 72.15K
Historické maximum:
$ 1.092
Historické minimum:
$ 0.645416
Aktuální cena:
$ 1.002
Tokenomika Autonomous Secure Dollar (USSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Autonomous Secure Dollar (USSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSSD!

Předpověď ceny USSD

Chcete vědět, kam může USSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.