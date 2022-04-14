Tokenomika pro Atlantis AQUA Token (AQUA)
Informace o Atlantis AQUA Token (AQUA)
Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.
Atlantis AQUA Token (AQUA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Atlantis AQUA Token (AQUA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Atlantis AQUA Token (AQUA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Atlantis AQUA Token (AQUA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AQUA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AQUA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.