Tokenomika pro Atlantis AQUA Token (AQUA)

Zjistěte klíčové informace o Atlantis AQUA Token (AQUA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Atlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

Atlantis AQUA Token (AQUA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Atlantis AQUA Token (AQUA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 544.03K
Celkový objem:
$ 2.57M
Objem v oběhu:
$ 1.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 838.47K
Historické maximum:
$ 0.680278
Historické minimum:
$ 0.279298
Aktuální cena:
$ 0.326685
Tokenomika Atlantis AQUA Token (AQUA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Atlantis AQUA Token (AQUA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AQUA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AQUA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AQUA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAQUA!

Předpověď ceny AQUA

Chcete vědět, kam může AQUA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AQUA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

