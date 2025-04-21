Tokenomika pro AskTianAI (TIAN)

Tokenomika pro AskTianAI (TIAN)

Zjistěte klíčové informace o AskTianAI (TIAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

Oficiální webové stránky:
https://asktian.com/
Bílá kniha:
https://www.asktian.com/whitepaper

AskTianAI (TIAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AskTianAI (TIAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 522.47K
$ 522.47K$ 522.47K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 539.82M
$ 539.82M$ 539.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 967.86K
$ 967.86K$ 967.86K
Historické maximum:
$ 0.00179474
$ 0.00179474$ 0.00179474
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00096786
$ 0.00096786$ 0.00096786

Tokenomika AskTianAI (TIAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AskTianAI (TIAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TIAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TIAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TIAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTIAN!

Předpověď ceny TIAN

Chcete vědět, kam může TIAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TIAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.