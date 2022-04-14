Tokenomika pro Artificial CZ (AICZ)

Tokenomika pro Artificial CZ (AICZ)

Zjistěte klíčové informace o Artificial CZ (AICZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Artificial CZ (AICZ)

$AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents.

Oficiální webové stránky:
https://www.artificialcz.com/
Bílá kniha:
https://github.com/ArtificialCZ/aicz-plugin-kit

Artificial CZ (AICZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Artificial CZ (AICZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 242.77K
$ 242.77K$ 242.77K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 836.04M
$ 836.04M$ 836.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 290.38K
$ 290.38K$ 290.38K
Historické maximum:
$ 0.00232264
$ 0.00232264$ 0.00232264
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00029011
$ 0.00029011$ 0.00029011

Tokenomika Artificial CZ (AICZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Artificial CZ (AICZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AICZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AICZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AICZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAICZ!

Předpověď ceny AICZ

Chcete vědět, kam může AICZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AICZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.