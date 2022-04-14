Tokenomika pro Archi Token (ARCHI)

Zjistěte klíčové informace o Archi Token (ARCHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive:

  1. Share of protocol fees
  2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive
  3. share fees from Liquidity provider incentive pool
  4. share trading fees in uni-v3

Oficiální webové stránky:
https://archi.finance/
Bílá kniha:
https://docs.archi.finance/

Archi Token (ARCHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Archi Token (ARCHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 120.56K
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 2.80M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 430.61K
Historické maximum:
$ 1.93
Historické minimum:
$ 0.01455472
Aktuální cena:
$ 0.04301916
Tokenomika Archi Token (ARCHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Archi Token (ARCHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARCHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARCHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARCHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARCHI!

Předpověď ceny ARCHI

Chcete vědět, kam může ARCHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARCHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.