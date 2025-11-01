BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Arcana Network je 0.00072286 USD. Sledujte aktualizace cen XAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XAR.

Více informací o XAR

Informace o ceně XAR

Co je to XAR

Oficiální webové stránky XAR

Tokenomika pro XAR

Předpověď cen XAR

Logo Arcana Network

Arcana Network Cena (XAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XAR na USD

$0.00072286
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Arcana Network (XAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:35 (UTC+8)

Informace o ceně Arcana Network (XAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 1.52
$ 0.00030654
+1.11%

+1.11%

Cena Arcana Network (XAR) v reálném čase je $0.00072286. Za posledních 24 hodin se XAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XAR v historii je $ 1.52, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00030654.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XAR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Arcana Network (XAR)

$ 482.89K
--
$ 722.86K
668.03M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Arcana Network je $ 482.89K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XAR je 668.03M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 722.86K.

Historie cen v USD pro Arcana Network (XAR)

Během dnešního dne byla změna ceny Arcana Network na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Arcana Network na USD  $ -0.0001611414.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Arcana Network na USD  $ -0.0005566601.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Arcana Network na USD  $ -0.0024915054869905038.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001611414-22.29%
60 dní$ -0.0005566601-77.00%
90 dní$ -0.0024915054869905038-77.51%

Co je Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Arcana Network (XAR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Arcana Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Arcana Network (XAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Arcana Network (XAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Arcana Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Arcana Network!

XAR na místní měny

Tokenomika pro Arcana Network (XAR)

Pochopení tokenomiky Arcana Network (XAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Arcana Network (XAR)

Jakou hodnotu má dnes Arcana Network (XAR)?
Aktuální cena XAR v USD je 0.00072286 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XAR v USD?
Aktuální cena XAR v USD je $ 0.00072286. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Arcana Network?
Tržní kapitalizace XAR je $ 482.89K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XAR v oběhu?
Objem XAR v oběhu je 668.03M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XAR?
XAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.52 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XAR?
XAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00030654 USD.
Jaký je objem obchodování XAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XAR je -- USD.
Dosáhne XAR letos vyšší ceny?
XAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

