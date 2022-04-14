Tokenomika pro Andyman (ANDYMAN)

Zjistěte klíčové informace o Andyman (ANDYMAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Andyman (ANDYMAN)

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

Oficiální webové stránky:
https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Andyman (ANDYMAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 359.47K
Celkový objem:
$ 963.47M
Objem v oběhu:
$ 963.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 359.47K
Historické maximum:
$ 0.00372507
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00037391
Tokenomika Andyman (ANDYMAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Andyman (ANDYMAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANDYMAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANDYMAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANDYMAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANDYMAN!

Předpověď ceny ANDYMAN

Chcete vědět, kam může ANDYMAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ANDYMAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.