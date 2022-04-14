Tokenomika pro AMPLY (AMPLY)
Informace o AMPLY (AMPLY)
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
AMPLY (AMPLY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AMPLY (AMPLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AMPLY (AMPLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AMPLY (AMPLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AMPLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AMPLY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AMPLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAMPLY!
Předpověď ceny AMPLY
Chcete vědět, kam může AMPLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AMPLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.