Dnešní aktuální cena a slow runner je 0.00001686 USD. Sledujte aktualizace cen SNAIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SNAIL.

Více informací o SNAIL

Informace o ceně SNAIL

Co je to SNAIL

Oficiální webové stránky SNAIL

Tokenomika pro SNAIL

Předpověď cen SNAIL

a slow runner Cena (SNAIL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SNAIL na USD

+0.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny a slow runner (SNAIL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:23:17 (UTC+8)

Informace o ceně a slow runner (SNAIL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001662
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001716
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001662
$ 0.00001716
$ 0.00242581
$ 0.00001606
--

+0.36%

-5.68%

-5.68%

Cena a slow runner (SNAIL) v reálném čase je $0.00001686. Za posledních 24 hodin se SNAIL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001662 do maxima $ 0.00001716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SNAIL v historii je $ 0.00242581, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001606.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SNAIL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.36% a za posledních 7 dní o -5.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu a slow runner (SNAIL)

$ 16.86K
--
$ 16.86K
999.68M
999,684,869.491002
Aktuální tržní kapitalizace a slow runner je $ 16.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SNAIL je 999.68M, přičemž celková zásoba je 999684869.491002. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.86K.

Historie cen v USD pro a slow runner (SNAIL)

Během dnešního dne byla změna ceny a slow runner na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny a slow runner na USD  $ -0.0000081118.
Za posledních 60 dní byla změna ceny a slow runner na USD  $ -0.0000151798.
Za posledních 90 dní byla změna ceny a slow runner na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.36%
30 dní$ -0.0000081118-48.11%
60 dní$ -0.0000151798-90.03%
90 dní$ 0--

Co je a slow runner (SNAIL)

would you buy me if i was slow?

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj a slow runner (SNAIL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny a slow runner (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít a slow runner (SNAIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva a slow runner (SNAIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro a slow runner.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny a slow runner!

SNAIL na místní měny

Tokenomika pro a slow runner (SNAIL)

Pochopení tokenomiky a slow runner (SNAIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SNAIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně a slow runner (SNAIL)

Jakou hodnotu má dnes a slow runner (SNAIL)?
Aktuální cena SNAIL v USD je 0.00001686 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SNAIL v USD?
Aktuální cena SNAIL v USD je $ 0.00001686. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace a slow runner?
Tržní kapitalizace SNAIL je $ 16.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SNAIL v oběhu?
Objem SNAIL v oběhu je 999.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SNAIL?
SNAIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00242581 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SNAIL?
SNAIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001606 USD.
Jaký je objem obchodování SNAIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SNAIL je -- USD.
Dosáhne SNAIL letos vyšší ceny?
SNAIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSNAIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se a slow runner (SNAIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

