Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu ZEROBASE pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste ZBT v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu ZEROBASE
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu ZEROBASE
$0.2065
-2.54%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny ZEROBASE (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token ZEROBASE potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.2065.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token ZEROBASE potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.216825.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ZBT v roce 2027 $ 0.227666 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ZBT v roce 2028 $ 0.239049 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ZBT v roce 2029 $ 0.251002 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ZBT v roce 2030 $ 0.263552 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena ZEROBASE mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.429298.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena ZEROBASE mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.699282.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.2065
    0.00%
  • 2026
    $ 0.216825
    5.00%
  • 2027
    $ 0.227666
    10.25%
  • 2028
    $ 0.239049
    15.76%
  • 2029
    $ 0.251002
    21.55%
  • 2030
    $ 0.263552
    27.63%
  • 2031
    $ 0.276729
    34.01%
  • 2032
    $ 0.290566
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.305094
    47.75%
  • 2034
    $ 0.320349
    55.13%
  • 2035
    $ 0.336366
    62.89%
  • 2036
    $ 0.353185
    71.03%
  • 2037
    $ 0.370844
    79.59%
  • 2038
    $ 0.389386
    88.56%
  • 2039
    $ 0.408855
    97.99%
  • 2040
    $ 0.429298
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny ZEROBASE pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.2065
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.206528
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.206698
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.207348
    0.41%
Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) na dnešek

Předpokládaná cena ZBT dne November 2, 2025(Dnes) je $0.2065. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny ZBT při použití zadaného5% ročního růstu $0.206528. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny ZBT při použití 5% roční míry růstu $0.206698. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny ZEROBASE (ZBT) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena ZBT $0.207348. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky ZEROBASE

$ 0.2065
-2.54%

$ 45.41M
220.00M
$ 1.08M
--

Nejnovější cena ZBT je $ 0.2065. Za 24 hodin došlo ke změně o -2.54%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 1.08M.
Objem v oběhu ZBT je kromě toho 220.00M a celková tržní kapitalizace činí $ 45.41M.

Jak nakupovat ZEROBASE (ZBT)

Chcete nakoupit ZBT? Nyní můžete nakupovat ZBT pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat ZEROBASE a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat ZBT nyní

Historická cena ZEROBASE

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně ZEROBASE na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena ZEROBASE 0.2064 USD. Objem ZEROBASE(ZBT) v oběhu je 0.00 ZBT, takže tržní kapitalizace je $45.41M.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.08%
    $ 0.015899
    $ 0.2171
    $ 0.1902
  • 7 d
    -0.24%
    $ -0.068400
    $ 0.2883
    $ 0.1834
  • 30 dní
    0.04%
    $ 0.007099
    $ 1.062
    $ 0.1834
Výkon za 24 h

ZEROBASE za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.015899, což odráží změnu hodnoty v 0.08%.

Výkon za 7 d

Token ZEROBASE se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.2883 a minimu ve výši $0.1834. Zaznamenal změnu ceny o -0.24%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu ZBT na trhu.

Výkon za 30 h

U ZEROBASE za poslední měsíc došlo k 0.04% změně, což představuje přibližně $0.007099 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u ZBT v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu ZEROBASE, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu ZBT

Jak funguje modul předpovědi ceny ZEROBASE (ZBT)?

Modul předpovědi cen ZEROBASE je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny ZBT na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně ZEROBASE v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu ZBT, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu ZEROBASE. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost ZBT.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb ZBT a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu ZEROBASE.

Proč je předpověď ceny ZBT důležitá?

Předpovědi cen pro ZBT jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu ZBT?
Podle vašich předpovědí dosáhne token ZBT ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu ZBT na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu ZEROBASE (ZBT) dosáhne předpokládaná cena tokenu ZBT ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 ZBT v roce 2026?
Cena 1 ZEROBASE (ZBT) je dnes $0.2065. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ZBT zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu ZBT v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu ZEROBASE (ZBT) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 ZBT.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ZBT v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token ZEROBASE (ZBT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ZBT v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token ZEROBASE (ZBT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 ZBT v roce 2030?
Cena 1 ZEROBASE (ZBT) je dnes $0.2065. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ZBT zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu ZBT pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu ZEROBASE (ZBT) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 ZBT.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 04:15:20 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.