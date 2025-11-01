BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WIKI CAT je 0.00000009604 USD. Sledujte aktualizace cen WKC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WKC.

Logo WIKI CAT

Kurz WIKI CAT(WKC)

Aktuální cena 1 WKC na USD

$0.00000009604
-11.18%1D
USD
Graf aktuální ceny WIKI CAT (WKC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:02 (UTC+8)

Informace o ceně WIKI CAT (WKC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000009557
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000011194
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000009557
$ 0.00000011194
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
-0.37%

-11.18%

-30.06%

-30.06%

Cena WIKI CAT (WKC) v reálném čase je $ 0.00000009604. Za posledních 24 hodin se WKC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000009557 do maxima $ 0.00000011194, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WKC v historii je $ 0.000000472824771637, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000000057105301.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WKC se za poslední hodinu změnila o -0.37%, za 24 hodin o -11.18% a za posledních 7 dní o -30.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WIKI CAT (WKC)

No.467

$ 52.42M
$ 93.14K
$ 81.71M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace WIKI CAT je $ 52.42M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 93.14K. Objem v oběhu WKC je 545.84T, přičemž celková zásoba je 853278579305012. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 81.71M.

Historie cen v USD pro WIKI CAT (WKC)

Sledujte změny cen WIKI CAT pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000000120888-11.18%
30 dní$ -0.00000008834-47.92%
60 dní$ -0.00000007073-42.42%
90 dní$ +0.00000007604+380.20%
Změna ceny WIKI CAT dnes

Dnes zaznamenal WKC změnu o $ -0.0000000120888 (-11.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WIKI CAT za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000008834 (-47.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WIKI CAT za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WKC ke změně o $ -0.00000007073 (-42.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WIKI CAT za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00000007604 (+380.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WIKI CAT (WKC)?

Podívejte se na stránku Historie cen WIKI CAT.

Co je WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WIKI CAT investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WKCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WIKI CAT na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WIKI CAT a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny WIKI CAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WIKI CAT (WKC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WIKI CAT (WKC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WIKI CAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WIKI CAT!

Tokenomika pro WIKI CAT (WKC)

Pochopení tokenomiky WIKI CAT (WKC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WKC hned teď!

Jak nakupovat WIKI CAT (WKC)

Snažíte se zjistit, jak koupit WIKI CAT? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WIKI CAT podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WKC na místní měny

1 WIKI CAT(WKC) na VND
0.0025272926
1 WIKI CAT(WKC) na AUD
A$0.0000001459808
1 WIKI CAT(WKC) na GBP
0.0000000729904
1 WIKI CAT(WKC) na EUR
0.0000000825944
1 WIKI CAT(WKC) na USD
$0.00000009604
1 WIKI CAT(WKC) na MYR
RM0.0000004024076
1 WIKI CAT(WKC) na TRY
0.0000040365612
1 WIKI CAT(WKC) na JPY
¥0.00001469412
1 WIKI CAT(WKC) na ARS
ARS$0.0001381861936
1 WIKI CAT(WKC) na RUB
0.0000077206556
1 WIKI CAT(WKC) na INR
0.0000085321936
1 WIKI CAT(WKC) na IDR
Rp0.0016006660264
1 WIKI CAT(WKC) na PHP
0.0000056365876
1 WIKI CAT(WKC) na EGP
￡E.0.000004518682
1 WIKI CAT(WKC) na BRL
R$0.0000005157348
1 WIKI CAT(WKC) na CAD
C$0.000000134456
1 WIKI CAT(WKC) na BDT
0.0000117476128
1 WIKI CAT(WKC) na NGN
0.0001389862068
1 WIKI CAT(WKC) na COP
$0.000369384246
1 WIKI CAT(WKC) na ZAR
R.0.000001666294
1 WIKI CAT(WKC) na UAH
0.000004028878
1 WIKI CAT(WKC) na TZS
T.Sh.0.000236551322
1 WIKI CAT(WKC) na VES
Bs0.00002122484
1 WIKI CAT(WKC) na CLP
$0.00009046968
1 WIKI CAT(WKC) na PKR
Rs0.0000269766756
1 WIKI CAT(WKC) na KZT
0.0000508954376
1 WIKI CAT(WKC) na THB
฿0.0000030944088
1 WIKI CAT(WKC) na TWD
NT$0.0000029570716
1 WIKI CAT(WKC) na AED
د.إ0.0000003524668
1 WIKI CAT(WKC) na CHF
Fr0.000000076832
1 WIKI CAT(WKC) na HKD
HK$0.0000007462308
1 WIKI CAT(WKC) na AMD
֏0.000036754508
1 WIKI CAT(WKC) na MAD
.د.م0.00000088837
1 WIKI CAT(WKC) na MXN
$0.0000017825024
1 WIKI CAT(WKC) na SAR
ريال0.00000036015
1 WIKI CAT(WKC) na ETB
Br0.0000148112888
1 WIKI CAT(WKC) na KES
KSh0.0000124074076
1 WIKI CAT(WKC) na JOD
د.أ0.00000006809236
1 WIKI CAT(WKC) na PLN
0.0000003534272
1 WIKI CAT(WKC) na RON
лв0.0000004235364
1 WIKI CAT(WKC) na SEK
kr0.0000009104592
1 WIKI CAT(WKC) na BGN
лв0.0000001623076
1 WIKI CAT(WKC) na HUF
Ft0.0000323145788
1 WIKI CAT(WKC) na CZK
0.0000020254836
1 WIKI CAT(WKC) na KWD
د.ك0.00000002938824
1 WIKI CAT(WKC) na ILS
0.00000031213
1 WIKI CAT(WKC) na BOB
Bs0.0000006636364
1 WIKI CAT(WKC) na AZN
0.000000163268
1 WIKI CAT(WKC) na TJS
SM0.0000008845284
1 WIKI CAT(WKC) na GEL
0.0000002602684
1 WIKI CAT(WKC) na AOA
Kz0.0000880293036
1 WIKI CAT(WKC) na BHD
.د.ب0.00000003611104
1 WIKI CAT(WKC) na BMD
$0.00000009604
1 WIKI CAT(WKC) na DKK
kr0.0000006213788
1 WIKI CAT(WKC) na HNL
L0.0000025277728
1 WIKI CAT(WKC) na MUR
0.0000043928696
1 WIKI CAT(WKC) na NAD
$0.0000016595712
1 WIKI CAT(WKC) na NOK
kr0.0000009719248
1 WIKI CAT(WKC) na NZD
$0.0000001671096
1 WIKI CAT(WKC) na PAB
B/.0.00000009604
1 WIKI CAT(WKC) na PGK
K0.0000004043284
1 WIKI CAT(WKC) na QAR
ر.ق0.0000003495856
1 WIKI CAT(WKC) na RSD
дин.0.0000097557432
1 WIKI CAT(WKC) na UZS
soʻm0.0011571081676
1 WIKI CAT(WKC) na ALL
L0.0000080491124
1 WIKI CAT(WKC) na ANG
ƒ0.0000001719116
1 WIKI CAT(WKC) na AWG
ƒ0.0000001719116
1 WIKI CAT(WKC) na BBD
$0.00000019208
1 WIKI CAT(WKC) na BAM
KM0.0000001613472
1 WIKI CAT(WKC) na BIF
Fr0.00028408632
1 WIKI CAT(WKC) na BND
$0.000000124852
1 WIKI CAT(WKC) na BSD
$0.00000009604
1 WIKI CAT(WKC) na JMD
$0.0000154297864
1 WIKI CAT(WKC) na KHR
0.0003857024024
1 WIKI CAT(WKC) na KMF
Fr0.00004091304
1 WIKI CAT(WKC) na LAK
0.0020878260452
1 WIKI CAT(WKC) na LKR
රු0.0000292710712
1 WIKI CAT(WKC) na MDL
L0.000001623076
1 WIKI CAT(WKC) na MGA
Ar0.00043261218
1 WIKI CAT(WKC) na MOP
P0.0000007692804
1 WIKI CAT(WKC) na MVR
0.000001469412
1 WIKI CAT(WKC) na MWK
MK0.0001667360044
1 WIKI CAT(WKC) na MZN
MT0.000006136956
1 WIKI CAT(WKC) na NPR
रु0.0000136357592
1 WIKI CAT(WKC) na PYG
0.00068111568
1 WIKI CAT(WKC) na RWF
Fr0.00013954612
1 WIKI CAT(WKC) na SBD
$0.0000007904092
1 WIKI CAT(WKC) na SCR
0.0000013119064
1 WIKI CAT(WKC) na SRD
$0.00000369754
1 WIKI CAT(WKC) na SVC
$0.00000084035
1 WIKI CAT(WKC) na SZL
L0.000001666294
1 WIKI CAT(WKC) na TMT
m0.00000033614
1 WIKI CAT(WKC) na TND
د.ت0.00000028206948
1 WIKI CAT(WKC) na TTD
$0.0000006501908
1 WIKI CAT(WKC) na UGX
Sh0.00033460336
1 WIKI CAT(WKC) na XAF
Fr0.0000542626
1 WIKI CAT(WKC) na XCD
$0.000000259308
1 WIKI CAT(WKC) na XOF
Fr0.0000542626
1 WIKI CAT(WKC) na XPF
Fr0.00000979608
1 WIKI CAT(WKC) na BWP
P0.0000012907776
1 WIKI CAT(WKC) na BZD
$0.0000001930404
1 WIKI CAT(WKC) na CVE
$0.0000091708596
1 WIKI CAT(WKC) na DJF
Fr0.00001699908
1 WIKI CAT(WKC) na DOP
$0.0000061552036
1 WIKI CAT(WKC) na DZD
د.ج0.0000124832792
1 WIKI CAT(WKC) na FJD
$0.0000002170504
1 WIKI CAT(WKC) na GNF
Fr0.0008350678
1 WIKI CAT(WKC) na GTQ
Q0.0000007366268
1 WIKI CAT(WKC) na GYD
$0.0000201126968
1 WIKI CAT(WKC) na ISK
kr0.000012005

Zdroj WIKI CAT

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WIKI CAT, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka WIKI CAT
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WIKI CAT

Jakou hodnotu má dnes WIKI CAT (WKC)?
Aktuální cena WKC v USD je 0.00000009604 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WKC v USD?
Aktuální cena WKC v USD je $ 0.00000009604. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WIKI CAT?
Tržní kapitalizace WKC je $ 52.42M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WKC v oběhu?
Objem WKC v oběhu je 545.84T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WKC?
WKC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000000472824771637 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WKC?
WKC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000000057105301 USD.
Jaký je objem obchodování WKC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WKC je $ 93.14K USD.
Dosáhne WKC letos vyšší ceny?
WKC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWKC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WIKI CAT (WKC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod WKC na USD

Částka

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.0000 USD

Obchodujte WKC

WKC/USDT
$0.00000009604
$0.00000009604$0.00000009604
-11.12%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

