Dnešní aktuální cena World3 je 0.0593 USD. Sledujte aktualizace cen WAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAI.

Více informací o WAI

Informace o ceně WAI

Co je to WAI

Bílá kniha pro WAI

Oficiální webové stránky WAI

Tokenomika pro WAI

Předpověď cen WAI

Historie WAI

Průvodce nákupem (WAI)

Převodník WAI na fiat měnu

WAI Spot

WAI USDT-M Futures

Logo World3

Kurz World3(WAI)

Aktuální cena 1 WAI na USD

$0.05923
+0.74%1D
USD
Graf aktuální ceny World3 (WAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:26 (UTC+8)

Informace o ceně World3 (WAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05865
Nejnižší za 24 h
$ 0.05992
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05865
$ 0.05992
--
--
-0.21%

+0.74%

-5.22%

-5.22%

Cena World3 (WAI) v reálném čase je $ 0.0593. Za posledních 24 hodin se WAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05865 do maxima $ 0.05992, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAI se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o +0.74% a za posledních 7 dní o -5.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu World3 (WAI)

--
$ 54.58K
$ 54.58K$ 54.58K

$ 59.30M
$ 59.30M$ 59.30M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace World3 je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.58K. Objem v oběhu WAI je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 59.30M.

Historie cen v USD pro World3 (WAI)

Sledujte změny cen World3 pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0004351+0.74%
30 dní$ +0.00741+14.28%
60 dní$ +0.00494+9.08%
90 dní$ +0.0493+493.00%
Změna ceny World3 dnes

Dnes zaznamenal WAI změnu o $ +0.0004351 (+0.74%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny World3 za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00741 (+14.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny World3 za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WAI ke změně o $ +0.00494 (+9.08%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny World3 za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0493 (+493.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům World3 (WAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen World3.

Co je World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich World3 investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o World3 na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na World3 a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny World3 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít World3 (WAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva World3 (WAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro World3.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny World3!

Tokenomika pro World3 (WAI)

Pochopení tokenomiky World3 (WAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAI hned teď!

Jak nakupovat World3 (WAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit World3? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit World3 podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WAI na místní měny

Zdroj World3

Pokud chcete se podrobněji seznámit s World3, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka World3
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně World3

Jakou hodnotu má dnes World3 (WAI)?
Aktuální cena WAI v USD je 0.0593 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAI v USD?
Aktuální cena WAI v USD je $ 0.0593. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace World3?
Tržní kapitalizace WAI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAI v oběhu?
Objem WAI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAI?
WAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAI?
WAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování WAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAI je $ 54.58K USD.
Dosáhne WAI letos vyšší ceny?
WAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se World3 (WAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod WAI na USD

Částka

WAI
WAI
USD
USD

1 WAI = 0.0593 USD

Obchodujte WAI

WAI/USDT
$0.05923
+0.69%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

