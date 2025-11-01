BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VFY je 0.08014 USD. Sledujte aktualizace cen VFY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VFY.

Více informací o VFY

Informace o ceně VFY

Co je to VFY

Bílá kniha pro VFY

Oficiální webové stránky VFY

Tokenomika pro VFY

Předpověď cen VFY

Historie VFY

Průvodce nákupem (VFY)

Převodník VFY na fiat měnu

VFY Spot

VFY USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo VFY

Kurz VFY(VFY)

Aktuální cena 1 VFY na USD

$0.0803
$0.0803$0.0803
+19.05%1D
USD
Graf aktuální ceny VFY (VFY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:29:09 (UTC+8)

Informace o ceně VFY (VFY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06393
$ 0.06393$ 0.06393
Nejnižší za 24 h
$ 0.08232
$ 0.08232$ 0.08232
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06393
$ 0.06393$ 0.06393

$ 0.08232
$ 0.08232$ 0.08232

--
----

--
----

+2.37%

+19.05%

+9.31%

+9.31%

Cena VFY (VFY) v reálném čase je $ 0.08014. Za posledních 24 hodin se VFY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06393 do maxima $ 0.08232, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VFY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VFY se za poslední hodinu změnila o +2.37%, za 24 hodin o +19.05% a za posledních 7 dní o +9.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VFY (VFY)

--
----

$ 196.37K
$ 196.37K$ 196.37K

$ 80.14M
$ 80.14M$ 80.14M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZKVERIFY

Aktuální tržní kapitalizace VFY je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 196.37K. Objem v oběhu VFY je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 80.14M.

Historie cen v USD pro VFY (VFY)

Sledujte změny cen VFY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0128493+19.05%
30 dní$ -0.02846-26.21%
60 dní$ +0.03014+60.28%
90 dní$ +0.03014+60.28%
Změna ceny VFY dnes

Dnes zaznamenal VFY změnu o $ +0.0128493 (+19.05%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny VFY za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02846 (-26.21%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny VFY za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VFY ke změně o $ +0.03014 (+60.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny VFY za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.03014 (+60.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům VFY (VFY)?

Podívejte se na stránku Historie cen VFY.

Co je VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich VFY investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VFYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o VFY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na VFY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny VFY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VFY (VFY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VFY (VFY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VFY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VFY!

Tokenomika pro VFY (VFY)

Pochopení tokenomiky VFY (VFY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VFY hned teď!

Jak nakupovat VFY (VFY)

Snažíte se zjistit, jak koupit VFY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit VFY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VFY na místní měny

1 VFY(VFY) na VND
2,108.8841
1 VFY(VFY) na AUD
A$0.1218128
1 VFY(VFY) na GBP
0.0609064
1 VFY(VFY) na EUR
0.0689204
1 VFY(VFY) na USD
$0.08014
1 VFY(VFY) na MYR
RM0.3357866
1 VFY(VFY) na TRY
3.3682842
1 VFY(VFY) na JPY
¥12.26142
1 VFY(VFY) na ARS
ARS$114.9784608
1 VFY(VFY) na RUB
6.4424546
1 VFY(VFY) na INR
7.1140278
1 VFY(VFY) na IDR
Rp1,335.6661324
1 VFY(VFY) na PHP
4.7034166
1 VFY(VFY) na EGP
￡E.3.7850122
1 VFY(VFY) na BRL
R$0.4303518
1 VFY(VFY) na CAD
C$0.112196
1 VFY(VFY) na BDT
9.8027248
1 VFY(VFY) na NGN
115.8087112
1 VFY(VFY) na COP
$308.230461
1 VFY(VFY) na ZAR
R.1.3920318
1 VFY(VFY) na UAH
3.361873
1 VFY(VFY) na TZS
T.Sh.196.4215372
1 VFY(VFY) na VES
Bs17.71094
1 VFY(VFY) na CLP
$75.49188
1 VFY(VFY) na PKR
Rs22.631536
1 VFY(VFY) na KZT
42.3123172
1 VFY(VFY) na THB
฿2.5821108
1 VFY(VFY) na TWD
NT$2.4675106
1 VFY(VFY) na AED
د.إ0.2941138
1 VFY(VFY) na CHF
Fr0.064112
1 VFY(VFY) na HKD
HK$0.6226878
1 VFY(VFY) na AMD
֏30.5637932
1 VFY(VFY) na MAD
.د.م0.7396922
1 VFY(VFY) na MXN
$1.4873984
1 VFY(VFY) na SAR
ريال0.300525
1 VFY(VFY) na ETB
Br12.3119082
1 VFY(VFY) na KES
KSh10.3252376
1 VFY(VFY) na JOD
د.أ0.05681926
1 VFY(VFY) na PLN
0.2949152
1 VFY(VFY) na RON
лв0.3534174
1 VFY(VFY) na SEK
kr0.7597272
1 VFY(VFY) na BGN
лв0.1346352
1 VFY(VFY) na HUF
Ft26.9647058
1 VFY(VFY) na CZK
1.6901526
1 VFY(VFY) na KWD
د.ك0.02452284
1 VFY(VFY) na ILS
0.260455
1 VFY(VFY) na BOB
Bs0.5537674
1 VFY(VFY) na AZN
0.136238
1 VFY(VFY) na TJS
SM0.7356852
1 VFY(VFY) na GEL
0.2171794
1 VFY(VFY) na AOA
Kz73.4555226
1 VFY(VFY) na BHD
.د.ب0.0300525
1 VFY(VFY) na BMD
$0.08014
1 VFY(VFY) na DKK
kr0.5185058
1 VFY(VFY) na HNL
L2.1012708
1 VFY(VFY) na MUR
3.6656036
1 VFY(VFY) na NAD
$1.3856206
1 VFY(VFY) na NOK
kr0.8110168
1 VFY(VFY) na NZD
$0.1394436
1 VFY(VFY) na PAB
B/.0.08014
1 VFY(VFY) na PGK
K0.336588
1 VFY(VFY) na QAR
ر.ق0.2909082
1 VFY(VFY) na RSD
дин.8.1406212
1 VFY(VFY) na UZS
soʻm954.0474664
1 VFY(VFY) na ALL
L6.6908886
1 VFY(VFY) na ANG
ƒ0.1434506
1 VFY(VFY) na AWG
ƒ0.1434506
1 VFY(VFY) na BBD
$0.16028
1 VFY(VFY) na BAM
KM0.1346352
1 VFY(VFY) na BIF
Fr234.24922
1 VFY(VFY) na BND
$0.1033806
1 VFY(VFY) na BSD
$0.08014
1 VFY(VFY) na JMD
$12.826407
1 VFY(VFY) na KHR
320.56
1 VFY(VFY) na KMF
Fr34.13964
1 VFY(VFY) na LAK
1,742.1738782
1 VFY(VFY) na LKR
රු24.3289012
1 VFY(VFY) na MDL
L1.3599758
1 VFY(VFY) na MGA
Ar359.371802
1 VFY(VFY) na MOP
P0.6419214
1 VFY(VFY) na MVR
1.226142
1 VFY(VFY) na MWK
MK138.650214
1 VFY(VFY) na MZN
MT5.120946
1 VFY(VFY) na NPR
रु11.3350016
1 VFY(VFY) na PYG
568.35288
1 VFY(VFY) na RWF
Fr116.44342
1 VFY(VFY) na SBD
$0.6595522
1 VFY(VFY) na SCR
1.0947124
1 VFY(VFY) na SRD
$3.08539
1 VFY(VFY) na SVC
$0.701225
1 VFY(VFY) na SZL
L1.3856206
1 VFY(VFY) na TMT
m0.28049
1 VFY(VFY) na TND
د.ت0.23593216
1 VFY(VFY) na TTD
$0.5425478
1 VFY(VFY) na UGX
Sh278.24608
1 VFY(VFY) na XAF
Fr45.2791
1 VFY(VFY) na XCD
$0.216378
1 VFY(VFY) na XOF
Fr45.2791
1 VFY(VFY) na XPF
Fr8.17428
1 VFY(VFY) na BWP
P1.0730746
1 VFY(VFY) na BZD
$0.1610814
1 VFY(VFY) na CVE
$7.617307
1 VFY(VFY) na DJF
Fr14.18478
1 VFY(VFY) na DOP
$5.1337684
1 VFY(VFY) na DZD
د.ج10.4157958
1 VFY(VFY) na FJD
$0.1811164
1 VFY(VFY) na GNF
Fr690.8068
1 VFY(VFY) na GTQ
Q0.6122696
1 VFY(VFY) na GYD
$16.7829188
1 VFY(VFY) na ISK
kr9.93736

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VFY

Jakou hodnotu má dnes VFY (VFY)?
Aktuální cena VFY v USD je 0.08014 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VFY v USD?
Aktuální cena VFY v USD je $ 0.08014. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VFY?
Tržní kapitalizace VFY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VFY v oběhu?
Objem VFY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VFY?
VFY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VFY?
VFY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování VFY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VFY je $ 196.37K USD.
Dosáhne VFY letos vyšší ceny?
VFY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVFY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:29:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VFY (VFY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod VFY na USD

Částka

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0.08014 USD

Obchodujte VFY

VFY/USDT
$0.0803
$0.0803$0.0803
+19.06%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,179.93
$3,867.22
$0.02332
$186.10
$1.0004
$3,867.22
$110,179.93
$186.10
$2.5031
$1,086.54
