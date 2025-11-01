BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena StablR USD je 1.005 USD. Sledujte aktualizace cen USDR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDR.Dnešní aktuální cena StablR USD je 1.005 USD. Sledujte aktualizace cen USDR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDR.

Více informací o USDR

Informace o ceně USDR

Co je to USDR

Bílá kniha pro USDR

Oficiální webové stránky USDR

Tokenomika pro USDR

Předpověď cen USDR

Historie USDR

Průvodce nákupem (USDR)

Převodník USDR na fiat měnu

USDR Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo StablR USD

Kurz StablR USD(USDR)

Aktuální cena 1 USDR na USD

$0.988
$0.988$0.988
-1.10%1D
USD
Graf aktuální ceny StablR USD (USDR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:42 (UTC+8)

Informace o ceně StablR USD (USDR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.948
$ 0.948$ 0.948
Nejnižší za 24 h
$ 1.205
$ 1.205$ 1.205
Nejvyšší za 24 h

$ 0.948
$ 0.948$ 0.948

$ 1.205
$ 1.205$ 1.205

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

+0.39%

-1.09%

+0.60%

+0.60%

Cena StablR USD (USDR) v reálném čase je $ 1.005. Za posledních 24 hodin se USDR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.948 do maxima $ 1.205, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDR v historii je $ 1.02146361646693, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.980782166260219.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDR se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o -1.09% a za posledních 7 dní o +0.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu StablR USD (USDR)

No.1183

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

Aktuální tržní kapitalizace StablR USD je $ 9.05M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 16.29K. Objem v oběhu USDR je 9.00M, přičemž celková zásoba je 9004451.68. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.05M.

Historie cen v USD pro StablR USD (USDR)

Sledujte změny cen StablR USD pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.01099-1.09%
30 dní$ +0.004+0.39%
60 dní$ +0.01+1.00%
90 dní$ +0.008+0.80%
Změna ceny StablR USD dnes

Dnes zaznamenal USDR změnu o $ -0.01099 (-1.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny StablR USD za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.004 (+0.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny StablR USD za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u USDR ke změně o $ +0.01 (+1.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny StablR USD za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.008 (+0.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům StablR USD (USDR)?

Podívejte se na stránku Historie cen StablR USD.

Co je StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich StablR USD investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu USDRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o StablR USD na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na StablR USD a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny StablR USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít StablR USD (USDR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva StablR USD (USDR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro StablR USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny StablR USD!

Tokenomika pro StablR USD (USDR)

Pochopení tokenomiky StablR USD (USDR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDR hned teď!

Jak nakupovat StablR USD (USDR)

Snažíte se zjistit, jak koupit StablR USD? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit StablR USD podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

USDR na místní měny

1 StablR USD(USDR) na VND
26,446.575
1 StablR USD(USDR) na AUD
A$1.5276
1 StablR USD(USDR) na GBP
0.7638
1 StablR USD(USDR) na EUR
0.8643
1 StablR USD(USDR) na USD
$1.005
1 StablR USD(USDR) na MYR
RM4.21095
1 StablR USD(USDR) na TRY
42.24015
1 StablR USD(USDR) na JPY
¥153.765
1 StablR USD(USDR) na ARS
ARS$1,446.0342
1 StablR USD(USDR) na RUB
80.79195
1 StablR USD(USDR) na INR
89.2842
1 StablR USD(USDR) na IDR
Rp16,749.9933
1 StablR USD(USDR) na PHP
58.98345
1 StablR USD(USDR) na EGP
￡E.47.28525
1 StablR USD(USDR) na BRL
R$5.39685
1 StablR USD(USDR) na CAD
C$1.407
1 StablR USD(USDR) na BDT
122.9316
1 StablR USD(USDR) na NGN
1,454.40585
1 StablR USD(USDR) na COP
$3,865.38075
1 StablR USD(USDR) na ZAR
R.17.43675
1 StablR USD(USDR) na UAH
42.15975
1 StablR USD(USDR) na TZS
T.Sh.2,475.36525
1 StablR USD(USDR) na VES
Bs222.105
1 StablR USD(USDR) na CLP
$946.71
1 StablR USD(USDR) na PKR
Rs282.29445
1 StablR USD(USDR) na KZT
532.5897
1 StablR USD(USDR) na THB
฿32.3811
1 StablR USD(USDR) na TWD
NT$30.94395
1 StablR USD(USDR) na AED
د.إ3.68835
1 StablR USD(USDR) na CHF
Fr0.804
1 StablR USD(USDR) na HKD
HK$7.80885
1 StablR USD(USDR) na AMD
֏384.6135
1 StablR USD(USDR) na MAD
.د.م9.29625
1 StablR USD(USDR) na MXN
$18.6528
1 StablR USD(USDR) na SAR
ريال3.76875
1 StablR USD(USDR) na ETB
Br154.9911
1 StablR USD(USDR) na KES
KSh129.83595
1 StablR USD(USDR) na JOD
د.أ0.712545
1 StablR USD(USDR) na PLN
3.6984
1 StablR USD(USDR) na RON
лв4.43205
1 StablR USD(USDR) na SEK
kr9.5274
1 StablR USD(USDR) na BGN
лв1.69845
1 StablR USD(USDR) na HUF
Ft338.15235
1 StablR USD(USDR) na CZK
21.19545
1 StablR USD(USDR) na KWD
د.ك0.30753
1 StablR USD(USDR) na ILS
3.26625
1 StablR USD(USDR) na BOB
Bs6.94455
1 StablR USD(USDR) na AZN
1.7085
1 StablR USD(USDR) na TJS
SM9.25605
1 StablR USD(USDR) na GEL
2.72355
1 StablR USD(USDR) na AOA
Kz921.17295
1 StablR USD(USDR) na BHD
.د.ب0.37788
1 StablR USD(USDR) na BMD
$1.005
1 StablR USD(USDR) na DKK
kr6.50235
1 StablR USD(USDR) na HNL
L26.4516
1 StablR USD(USDR) na MUR
45.9687
1 StablR USD(USDR) na NAD
$17.3664
1 StablR USD(USDR) na NOK
kr10.1706
1 StablR USD(USDR) na NZD
$1.7487
1 StablR USD(USDR) na PAB
B/.1.005
1 StablR USD(USDR) na PGK
K4.23105
1 StablR USD(USDR) na QAR
ر.ق3.6582
1 StablR USD(USDR) na RSD
дин.102.0879
1 StablR USD(USDR) na UZS
soʻm12,108.43095
1 StablR USD(USDR) na ALL
L84.22905
1 StablR USD(USDR) na ANG
ƒ1.79895
1 StablR USD(USDR) na AWG
ƒ1.79895
1 StablR USD(USDR) na BBD
$2.01
1 StablR USD(USDR) na BAM
KM1.6884
1 StablR USD(USDR) na BIF
Fr2,972.79
1 StablR USD(USDR) na BND
$1.3065
1 StablR USD(USDR) na BSD
$1.005
1 StablR USD(USDR) na JMD
$161.4633
1 StablR USD(USDR) na KHR
4,036.1403
1 StablR USD(USDR) na KMF
Fr428.13
1 StablR USD(USDR) na LAK
21,847.82565
1 StablR USD(USDR) na LKR
රු306.3039
1 StablR USD(USDR) na MDL
L16.9845
1 StablR USD(USDR) na MGA
Ar4,527.0225
1 StablR USD(USDR) na MOP
P8.05005
1 StablR USD(USDR) na MVR
15.3765
1 StablR USD(USDR) na MWK
MK1,744.79055
1 StablR USD(USDR) na MZN
MT64.2195
1 StablR USD(USDR) na NPR
रु142.6899
1 StablR USD(USDR) na PYG
7,127.46
1 StablR USD(USDR) na RWF
Fr1,460.265
1 StablR USD(USDR) na SBD
$8.27115
1 StablR USD(USDR) na SCR
13.7283
1 StablR USD(USDR) na SRD
$38.6925
1 StablR USD(USDR) na SVC
$8.79375
1 StablR USD(USDR) na SZL
L17.43675
1 StablR USD(USDR) na TMT
m3.5175
1 StablR USD(USDR) na TND
د.ت2.951685
1 StablR USD(USDR) na TTD
$6.80385
1 StablR USD(USDR) na UGX
Sh3,501.42
1 StablR USD(USDR) na XAF
Fr567.825
1 StablR USD(USDR) na XCD
$2.7135
1 StablR USD(USDR) na XOF
Fr567.825
1 StablR USD(USDR) na XPF
Fr102.51
1 StablR USD(USDR) na BWP
P13.5072
1 StablR USD(USDR) na BZD
$2.02005
1 StablR USD(USDR) na CVE
$95.96745
1 StablR USD(USDR) na DJF
Fr177.885
1 StablR USD(USDR) na DOP
$64.41045
1 StablR USD(USDR) na DZD
د.ج130.6299
1 StablR USD(USDR) na FJD
$2.2713
1 StablR USD(USDR) na GNF
Fr8,738.475
1 StablR USD(USDR) na GTQ
Q7.70835
1 StablR USD(USDR) na GYD
$210.4671
1 StablR USD(USDR) na ISK
kr125.625

Zdroj StablR USD

Pokud chcete se podrobněji seznámit s StablR USD, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka StablR USD
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně StablR USD

Jakou hodnotu má dnes StablR USD (USDR)?
Aktuální cena USDR v USD je 1.005 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDR v USD?
Aktuální cena USDR v USD je $ 1.005. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace StablR USD?
Tržní kapitalizace USDR je $ 9.05M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDR v oběhu?
Objem USDR v oběhu je 9.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDR?
USDR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.02146361646693 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDR?
USDR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.980782166260219 USD.
Jaký je objem obchodování USDR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDR je $ 16.29K USD.
Dosáhne USDR letos vyšší ceny?
USDR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se StablR USD (USDR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod USDR na USD

Částka

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1.004 USD

Obchodujte USDR

USDR/USDC
$0.9925
$0.9925$0.9925
-0.65%
USDR/USDT
$0.988
$0.988$0.988
-1.09%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,054.96
$110,054.96$110,054.96

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.33
$3,862.33$3,862.33

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02474
$0.02474$0.02474

-23.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.33
$3,862.33$3,862.33

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,054.96
$110,054.96$110,054.96

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5050
$2.5050$2.5050

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.73
$1,087.73$1,087.73

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000447
$0.000447$0.000447

+123.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20766
$0.20766$0.20766

+49.19%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.866
$18.866$18.866

+46.65%