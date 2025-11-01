BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ulalo HealthPassport je 0.003063 USD. Sledujte aktualizace cen ULA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ULA.

Více informací o ULA

Informace o ceně ULA

Co je to ULA

Bílá kniha pro ULA

Oficiální webové stránky ULA

Tokenomika pro ULA

Předpověď cen ULA

Historie ULA

Průvodce nákupem (ULA)

Převodník ULA na fiat měnu

ULA Spot

Logo Ulalo HealthPassport

Kurz Ulalo HealthPassport(ULA)

Aktuální cena 1 ULA na USD

$0.003063
$0.003063$0.003063
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Ulalo HealthPassport (ULA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:27:21 (UTC+8)

Informace o ceně Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003029
$ 0.003029$ 0.003029
Nejnižší za 24 h
$ 0.003091
$ 0.003091$ 0.003091
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003029
$ 0.003029$ 0.003029

$ 0.003091
$ 0.003091$ 0.003091

--
----

--
----

+0.06%

0.00%

-1.13%

-1.13%

Cena Ulalo HealthPassport (ULA) v reálném čase je $ 0.003063. Za posledních 24 hodin se ULA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003029 do maxima $ 0.003091, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ULA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ULA se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -1.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ulalo HealthPassport (ULA)

--
----

$ 87.82K
$ 87.82K$ 87.82K

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Aktuální tržní kapitalizace Ulalo HealthPassport je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 87.82K. Objem v oběhu ULA je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.06M.

Historie cen v USD pro Ulalo HealthPassport (ULA)

Sledujte změny cen Ulalo HealthPassport pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00054-14.99%
60 dní$ -0.00068-18.17%
90 dní$ -0.001257-29.10%
Změna ceny Ulalo HealthPassport dnes

Dnes zaznamenal ULA změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ulalo HealthPassport za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00054 (-14.99%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ulalo HealthPassport za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ULA ke změně o $ -0.00068 (-18.17%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ulalo HealthPassport za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001257 (-29.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ulalo HealthPassport (ULA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ulalo HealthPassport.

Co je Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ulalo HealthPassport investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ULAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ulalo HealthPassport na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ulalo HealthPassport a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ulalo HealthPassport (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ulalo HealthPassport (ULA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ulalo HealthPassport (ULA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ulalo HealthPassport.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ulalo HealthPassport!

Tokenomika pro Ulalo HealthPassport (ULA)

Pochopení tokenomiky Ulalo HealthPassport (ULA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ULA hned teď!

Jak nakupovat Ulalo HealthPassport (ULA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ulalo HealthPassport? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ulalo HealthPassport podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ULA na místní měny

1 Ulalo HealthPassport(ULA) na VND
80.602845
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AUD
A$0.00465576
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na GBP
0.00232788
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na EUR
0.00263418
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na USD
$0.003063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MYR
RM0.01283397
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TRY
0.12873789
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na JPY
¥0.468639
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ARS
ARS$4.39454736
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na RUB
0.24623457
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na INR
0.27190251
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na IDR
Rp51.04997958
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PHP
0.17976747
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na EGP
￡E.0.14423667
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BRL
R$0.01644831
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na CAD
C$0.0042882
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BDT
0.37466616
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na NGN
4.42628004
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na COP
$11.78075745
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ZAR
R.0.05320431
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na UAH
0.12849285
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TZS
T.Sh.7.50735174
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na VES
Bs0.676923
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na CLP
$2.885346
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PKR
Rs0.8649912
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na KZT
1.61720274
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na THB
฿0.09868986
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TWD
NT$0.09430977
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AED
د.إ0.01124121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na CHF
Fr0.0024504
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na HKD
HK$0.02379951
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AMD
֏1.16816694
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MAD
.د.م0.02827149
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MXN
$0.05684928
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SAR
ريال0.01148625
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ETB
Br0.47056869
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na KES
KSh0.39463692
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na JOD
د.أ0.002171667
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PLN
0.01127184
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na RON
лв0.01350783
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SEK
kr0.02903724
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BGN
лв0.00514584
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na HUF
Ft1.03060761
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na CZK
0.06459867
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na KWD
د.ك0.000937278
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ILS
0.00995475
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BOB
Bs0.02116533
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AZN
0.0052071
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TJS
SM0.02811834
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na GEL
0.00830073
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AOA
Kz2.80751517
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BHD
.د.ب0.001148625
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BMD
$0.003063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na DKK
kr0.01981761
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na HNL
L0.08031186
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MUR
0.14010162
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na NAD
$0.05295927
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na NOK
kr0.03099756
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na NZD
$0.00532962
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PAB
B/.0.003063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PGK
K0.0128646
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na QAR
ر.ق0.01111869
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na RSD
дин.0.31113954
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na UZS
soʻm36.46427988
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ALL
L0.25572987
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ANG
ƒ0.00548277
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na AWG
ƒ0.00548277
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BBD
$0.006126
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BAM
KM0.00514584
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BIF
Fr8.953149
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BND
$0.00395127
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BSD
$0.003063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na JMD
$0.49023315
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na KHR
12.252
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na KMF
Fr1.304838
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na LAK
66.58695519
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na LKR
රු0.92986554
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MDL
L0.05197911
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MGA
Ar13.7354109
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MOP
P0.02453463
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MVR
0.0468639
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MWK
MK5.2992963
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na MZN
MT0.1957257
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na NPR
रु0.43323072
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na PYG
21.722796
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na RWF
Fr4.450539
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SBD
$0.02520849
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SCR
0.04184058
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SRD
$0.1179255
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SVC
$0.02680125
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na SZL
L0.05295927
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TMT
m0.0107205
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TND
د.ت0.009017472
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na TTD
$0.02073651
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na UGX
Sh10.634736
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na XAF
Fr1.730595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na XCD
$0.0082701
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na XOF
Fr1.730595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na XPF
Fr0.312426
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BWP
P0.04101357
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na BZD
$0.00615663
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na CVE
$0.29113815
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na DJF
Fr0.542151
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na DOP
$0.19621578
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na DZD
د.ج0.39809811
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na FJD
$0.00692238
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na GNF
Fr26.40306
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na GTQ
Q0.02340132
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na GYD
$0.64145346
1 Ulalo HealthPassport(ULA) na ISK
kr0.379812

Zdroj Ulalo HealthPassport

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ulalo HealthPassport, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Ulalo HealthPassport
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ulalo HealthPassport

Jakou hodnotu má dnes Ulalo HealthPassport (ULA)?
Aktuální cena ULA v USD je 0.003063 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ULA v USD?
Aktuální cena ULA v USD je $ 0.003063. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ulalo HealthPassport?
Tržní kapitalizace ULA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ULA v oběhu?
Objem ULA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ULA?
ULA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ULA?
ULA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ULA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ULA je $ 87.82K USD.
Dosáhne ULA letos vyšší ceny?
ULA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenULA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:27:21 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ULA na USD

Částka

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.003063 USD

Obchodujte ULA

ULA/USDT
$0.003063
$0.003063$0.003063
0.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

