Dnešní aktuální cena Tesla xStock je 459.18 USD. Sledujte aktualizace cen TSLAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TSLAX.

Více informací o TSLAX

Informace o ceně TSLAX

Co je to TSLAX

Oficiální webové stránky TSLAX

Tokenomika pro TSLAX

Předpověď cen TSLAX

Historie TSLAX

Průvodce nákupem (TSLAX)

Logo Tesla xStock

Kurz Tesla xStock(TSLAX)

Aktuální cena 1 TSLAX na USD

$459.24
$459.24$459.24
+1.22%1D
USD
Graf aktuální ceny Tesla xStock (TSLAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:00 (UTC+8)

Informace o ceně Tesla xStock (TSLAX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 441.01
$ 441.01$ 441.01
Nejnižší za 24 h
$ 461.02
$ 461.02$ 461.02
Nejvyšší za 24 h

$ 441.01
$ 441.01$ 441.01

$ 461.02
$ 461.02$ 461.02

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.24%

+1.22%

+5.20%

+5.20%

Cena Tesla xStock (TSLAX) v reálném čase je $ 459.18. Za posledních 24 hodin se TSLAX obchodoval v rozmezí od minima $ 441.01 do maxima $ 461.02, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TSLAX v historii je $ 474.6824248978316, zatímco nejnižší cena v historii je $ 290.2836164741007.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TSLAX se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o +1.22% a za posledních 7 dní o +5.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tesla xStock (TSLAX)

No.558

$ 42.70M
$ 42.70M$ 42.70M

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

$ 42.70M
$ 42.70M$ 42.70M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19563029
92,998.19563029 92,998.19563029

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Tesla xStock je $ 42.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 60.37K. Objem v oběhu TSLAX je 93.00K, přičemž celková zásoba je 92998.19563029. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.70M.

Historie cen v USD pro Tesla xStock (TSLAX)

Sledujte změny cen Tesla xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +5.5352+1.22%
30 dní$ -5.26-1.14%
60 dní$ +120.68+35.65%
90 dní$ +152.88+49.91%
Změna ceny Tesla xStock dnes

Dnes zaznamenal TSLAX změnu o $ +5.5352 (+1.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Tesla xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -5.26 (-1.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Tesla xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TSLAX ke změně o $ +120.68 (+35.65%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Tesla xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +152.88 (+49.91%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Tesla xStock (TSLAX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Tesla xStock.

Co je Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Tesla xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TSLAXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Tesla xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Tesla xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Tesla xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tesla xStock (TSLAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tesla xStock (TSLAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tesla xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tesla xStock!

Tokenomika pro Tesla xStock (TSLAX)

Pochopení tokenomiky Tesla xStock (TSLAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TSLAX hned teď!

Jak nakupovat Tesla xStock (TSLAX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Tesla xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Tesla xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TSLAX na místní měny

1 Tesla xStock(TSLAX) na VND
12,083,321.7
1 Tesla xStock(TSLAX) na AUD
A$697.9536
1 Tesla xStock(TSLAX) na GBP
348.9768
1 Tesla xStock(TSLAX) na EUR
394.8948
1 Tesla xStock(TSLAX) na USD
$459.18
1 Tesla xStock(TSLAX) na MYR
RM1,923.9642
1 Tesla xStock(TSLAX) na TRY
19,299.3354
1 Tesla xStock(TSLAX) na JPY
¥70,254.54
1 Tesla xStock(TSLAX) na ARS
ARS$660,686.5512
1 Tesla xStock(TSLAX) na RUB
36,913.4802
1 Tesla xStock(TSLAX) na INR
40,793.5512
1 Tesla xStock(TSLAX) na IDR
Rp7,652,996.9388
1 Tesla xStock(TSLAX) na PHP
26,949.2742
1 Tesla xStock(TSLAX) na EGP
￡E.21,604.419
1 Tesla xStock(TSLAX) na BRL
R$2,465.7966
1 Tesla xStock(TSLAX) na CAD
C$642.852
1 Tesla xStock(TSLAX) na BDT
56,166.8976
1 Tesla xStock(TSLAX) na NGN
664,511.5206
1 Tesla xStock(TSLAX) na COP
$1,766,075.157
1 Tesla xStock(TSLAX) na ZAR
R.7,966.773
1 Tesla xStock(TSLAX) na UAH
19,262.601
1 Tesla xStock(TSLAX) na TZS
T.Sh.1,130,983.299
1 Tesla xStock(TSLAX) na VES
Bs101,478.78
1 Tesla xStock(TSLAX) na CLP
$432,547.56
1 Tesla xStock(TSLAX) na PKR
Rs128,979.0702
1 Tesla xStock(TSLAX) na KZT
243,337.8492
1 Tesla xStock(TSLAX) na THB
฿14,794.7796
1 Tesla xStock(TSLAX) na TWD
NT$14,138.1522
1 Tesla xStock(TSLAX) na AED
د.إ1,685.1906
1 Tesla xStock(TSLAX) na CHF
Fr367.344
1 Tesla xStock(TSLAX) na HKD
HK$3,567.8286
1 Tesla xStock(TSLAX) na AMD
֏175,728.186
1 Tesla xStock(TSLAX) na MAD
.د.م4,247.415
1 Tesla xStock(TSLAX) na MXN
$8,522.3808
1 Tesla xStock(TSLAX) na SAR
ريال1,721.925
1 Tesla xStock(TSLAX) na ETB
Br70,814.7396
1 Tesla xStock(TSLAX) na KES
KSh59,321.4642
1 Tesla xStock(TSLAX) na JOD
د.أ325.55862
1 Tesla xStock(TSLAX) na PLN
1,689.7824
1 Tesla xStock(TSLAX) na RON
лв2,024.9838
1 Tesla xStock(TSLAX) na SEK
kr4,353.0264
1 Tesla xStock(TSLAX) na BGN
лв776.0142
1 Tesla xStock(TSLAX) na HUF
Ft154,500.2946
1 Tesla xStock(TSLAX) na CZK
9,684.1062
1 Tesla xStock(TSLAX) na KWD
د.ك140.50908
1 Tesla xStock(TSLAX) na ILS
1,492.335
1 Tesla xStock(TSLAX) na BOB
Bs3,172.9338
1 Tesla xStock(TSLAX) na AZN
780.606
1 Tesla xStock(TSLAX) na TJS
SM4,229.0478
1 Tesla xStock(TSLAX) na GEL
1,244.3778
1 Tesla xStock(TSLAX) na AOA
Kz420,879.7962
1 Tesla xStock(TSLAX) na BHD
.د.ب172.65168
1 Tesla xStock(TSLAX) na BMD
$459.18
1 Tesla xStock(TSLAX) na DKK
kr2,970.8946
1 Tesla xStock(TSLAX) na HNL
L12,085.6176
1 Tesla xStock(TSLAX) na MUR
21,002.8932
1 Tesla xStock(TSLAX) na NAD
$7,934.6304
1 Tesla xStock(TSLAX) na NOK
kr4,646.9016
1 Tesla xStock(TSLAX) na NZD
$798.9732
1 Tesla xStock(TSLAX) na PAB
B/.459.18
1 Tesla xStock(TSLAX) na PGK
K1,933.1478
1 Tesla xStock(TSLAX) na QAR
ر.ق1,671.4152
1 Tesla xStock(TSLAX) na RSD
дин.46,643.5044
1 Tesla xStock(TSLAX) na UZS
soʻm5,532,287.8842
1 Tesla xStock(TSLAX) na ALL
L38,483.8758
1 Tesla xStock(TSLAX) na ANG
ƒ821.9322
1 Tesla xStock(TSLAX) na AWG
ƒ821.9322
1 Tesla xStock(TSLAX) na BBD
$918.36
1 Tesla xStock(TSLAX) na BAM
KM771.4224
1 Tesla xStock(TSLAX) na BIF
Fr1,358,254.44
1 Tesla xStock(TSLAX) na BND
$596.934
1 Tesla xStock(TSLAX) na BSD
$459.18
1 Tesla xStock(TSLAX) na JMD
$73,771.8588
1 Tesla xStock(TSLAX) na KHR
1,844,094.4308
1 Tesla xStock(TSLAX) na KMF
Fr195,610.68
1 Tesla xStock(TSLAX) na LAK
9,982,173.7134
1 Tesla xStock(TSLAX) na LKR
රු139,948.8804
1 Tesla xStock(TSLAX) na MDL
L7,760.142
1 Tesla xStock(TSLAX) na MGA
Ar2,068,376.31
1 Tesla xStock(TSLAX) na MOP
P3,678.0318
1 Tesla xStock(TSLAX) na MVR
7,025.454
1 Tesla xStock(TSLAX) na MWK
MK797,186.9898
1 Tesla xStock(TSLAX) na MZN
MT29,341.602
1 Tesla xStock(TSLAX) na NPR
रु65,194.3764
1 Tesla xStock(TSLAX) na PYG
3,256,504.56
1 Tesla xStock(TSLAX) na RWF
Fr667,188.54
1 Tesla xStock(TSLAX) na SBD
$3,779.0514
1 Tesla xStock(TSLAX) na SCR
6,272.3988
1 Tesla xStock(TSLAX) na SRD
$17,678.43
1 Tesla xStock(TSLAX) na SVC
$4,017.825
1 Tesla xStock(TSLAX) na SZL
L7,966.773
1 Tesla xStock(TSLAX) na TMT
m1,607.13
1 Tesla xStock(TSLAX) na TND
د.ت1,348.61166
1 Tesla xStock(TSLAX) na TTD
$3,108.6486
1 Tesla xStock(TSLAX) na UGX
Sh1,599,783.12
1 Tesla xStock(TSLAX) na XAF
Fr259,436.7
1 Tesla xStock(TSLAX) na XCD
$1,239.786
1 Tesla xStock(TSLAX) na XOF
Fr259,436.7
1 Tesla xStock(TSLAX) na XPF
Fr46,836.36
1 Tesla xStock(TSLAX) na BWP
P6,171.3792
1 Tesla xStock(TSLAX) na BZD
$922.9518
1 Tesla xStock(TSLAX) na CVE
$43,847.0982
1 Tesla xStock(TSLAX) na DJF
Fr81,274.86
1 Tesla xStock(TSLAX) na DOP
$29,428.8462
1 Tesla xStock(TSLAX) na DZD
د.ج59,684.2164
1 Tesla xStock(TSLAX) na FJD
$1,037.7468
1 Tesla xStock(TSLAX) na GNF
Fr3,992,570.1
1 Tesla xStock(TSLAX) na GTQ
Q3,521.9106
1 Tesla xStock(TSLAX) na GYD
$96,161.4756
1 Tesla xStock(TSLAX) na ISK
kr57,397.5

Zdroj Tesla xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Tesla xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Tesla xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tesla xStock

Jakou hodnotu má dnes Tesla xStock (TSLAX)?
Aktuální cena TSLAX v USD je 459.18 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TSLAX v USD?
Aktuální cena TSLAX v USD je $ 459.18. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tesla xStock?
Tržní kapitalizace TSLAX je $ 42.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TSLAX v oběhu?
Objem TSLAX v oběhu je 93.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TSLAX?
TSLAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 474.6824248978316 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TSLAX?
TSLAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 290.2836164741007 USD.
Jaký je objem obchodování TSLAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TSLAX je $ 60.37K USD.
Dosáhne TSLAX letos vyšší ceny?
TSLAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTSLAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Tesla xStock (TSLAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TSLAX na USD

Částka

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 459.18 USD

Obchodujte TSLAX

TSLAX/USDT
$459.24
$459.24$459.24
+1.25%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

